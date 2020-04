Futebol na Argentina dado como terminado e sem descidas

A Federação Argentina de Futebol (AFA) deu como terminada a temporada 2019/2020, interrompida em 17 de Março devido à pandemia de covid-19, sem descidas nos próximos dois anos, anunciou nesta segunda-feira o presidente do organismo, Claudio Tapia.

“Vamos encerrar o campeonato para podermos designar as equipas qualificadas para as competições continentais no próximo ano. Não haverá decidas em 2019/20 nem em 2020/21”, disse Tapia, em entrevista ao canal televisivo TNT.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Claudio Tapia justificou estas medidas com a necessidade de aliviar as dificuldades económicas sofridas pelos clubes.

Ao fim de 23 jornadas disputadas, o Boca Juniors liderava a “Superliga”, com 48 pontos, mais um do que River Plate.

As medidas de contenção no país, decretadas em 20 de Março, devem continuar pelo menos até 10 de Maio.