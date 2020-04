Campeonato na República Checa regressa a 25 de Maio

A primeira e a segunda divisão de futebol da República Checa serão retomadas no dia 25 de Maio, na sequência do aliviamento das medidas restritivas do governo daquele país, anunciou nesta segunda-feira o organizador dos dois principais escalões.

Após a suspensão, devido à pandemia de covid-19, o futebol checo está de regresso, ainda que precise da aprovação de um plano de acção numa reunião entre os clubes, marcada para 12 de Maio, sobretudo devido aos contratos de jogadores que expiram no final de Junho, com a estimativa de término para Julho.

Neste momento, faltam seis rondas da fase regular e depois os “play-offs”, sendo que os jogos serão realizados à porta fechada e os jogadores testados antes do reatamento.

O governo checo tinha anunciado a permissão de competições de desportos colectivos a partir de 25 de Maio, num país com mais de 7.400 casos confirmados e 221 mortes devido a covid-19.