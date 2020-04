Um “rufião” prodigioso: Patrick Leigh Fermor

Patrick Leigh Fermor é um nome que diz pouco a muita gente e esse é só mais um dos mistérios do mundo da literatura para quem já teve a sorte de ler algum dos seus livros e ainda mais misterioso se esse livro for Tempo de Dádivas. Quase desconhecido em Portugal, o inglês pertence ao grupo restrito dos que exploram as vastas possibilidades da linguagem, juntando a isso uma técnica narrativa prodigiosa, erudição, humor, curiosidade pelo mundo e atracção pela aventura enquanto tentativa de satisfazer uma permanente inquietação ou inconformismo face ao que anda e era suposto andar a fazer pela terra.

