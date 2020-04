Ricardo Araújo Pereira e Agricultor batem Big Brother nas audiências de domingo

A noite de domingo foi palco de uma das grandes batalhas da guerra das audiências durante a quarentena, mas o Big Brother, a aposta nostálgica da TVI, adaptada à era da pandemia, não conseguiu retirar da liderança a SIC, Ricardo Araújo Pereira e outro reality-regresso. Isto É Gozar Com Quem Trabalha e Quem Quer Namorar com o Agricultor III foram os programas mais vistos do dia, com a estreia de BB Zoom –​ A Caminho da Casa a ocupar o sexto lugar da tabela, segundo os dados da CAEM/GfK divulgados esta segunda-feira.

Em 2000, o Big Brother foi a mais importante arma da conquista das audiências pela TVI e a direcção de programas do canal de Queluz apostou forte no regresso do formato. Não só fez regressar o reality show que mudou a televisão portuguesa ao serão como ocupou a tarde com a reposição da final do Big Brother de 2000 que há 20 anos lhe dera um share (a parcela do universo televisivo a ver o programa em dado momento) de cerca de 70%. No domingo, esse valor esteve fora do alcance de qualquer dos canais, num mundo televisivo bastante diferente, mas foi o programa de sátira noticiosa de Ricardo Araújo Pereira que mais se aproximou, com um share de 30,6%, logo seguido pela estreia da terceira temporada do reality show Quem Quer Namorar com o Agricultor, com 28,5% de share.

Segundo a SIC, uma média de 1,6 milhões de espectadores estiveram com o programa apresentado por Andreia Rodrigues – cuja primeira temporada foi em 2019 criticada pelos estereótipos que reproduz. Já o programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira, e que teve como convidados uma professora do novo #EstudoEmCasa e o pneumologista Filipe Froes, foi o mais visto da televisão portuguesa no dia 26 (e o mais visto desde a estreia do formato), tendo tido consigo 1,8 milhões de espectadores “do primeiro ao último minuto”, diz a estação em comunicado.

Foi mesmo entre o começo dos dois blockbusters da SIC que a TVI pôs no ar o seu novo BB Zoom. O programa obteve 24,5% do share e foi o mais visto do canal mas apenas o sexto mais visto do dia. Todos estes números incluem os espectadores que viram os programas em directo e também os visionamentos diferidos (vosdal). Ao longo do domingo, a TVI capitalizou a marca Big Brother com o seu terceiro programa mais visto a ser, cerca das 23h48, BB Zoom –​ A Avaliação (11.º mais visto do dia no total dos canais), e o sexto a reposição da final de 2000.