Noites de Teatro com o Teatro Experimental de Cascais

De portas fechadas, o Teatro Experimental de Cascais (TEC) continua a contribuir para que a cultura e o entretenimento não esmoreçam.

“Apesar de defendermos que o teatro se faz e vê nas salas de teatro, não quisemos deixar de nos juntar aos artistas que nos tempos de hoje, vendo-se impossibilitados de estrear, recorrem à Internet, quer ajudando as pessoas no seu isolamento, quer mostrando os seus trabalhos por esta via”, explica Fernando Alvarez do TEC.

As produções passam agora no canal de YouTube da companhia, para ficar mais perto de quem está de quarentena. O ciclo Noites de Teatro começou a 30 de Março e estende-se até 18 de Maio, com sessões todas as segundas-feiras, às 21h30 (válidas até uma hora após a exibição).

Esta segunda-feira, o palco é de Deserto, Deserto, de Jean-Pierre Renault. Seguem-se D. Carlos, de Teixeira de Pascoaes (4 de Maio); Macbeth, de William Shakespeare (11 de Maio) e Woyzeck, de Georg Büchner (18 de Maio).