Netflix estreia documentário sobre Michelle Obama já em Maio

A Netflix anunciou de surpresa a estreia, no próximo dia 6 de Maio, de Becoming, um documentário sobre Michele Obama que recupera o título do seu livro de memórias e que é o mais recente resultado da colaboração entre o ex-casal presidencial americano e aquela plataforma de streaming e produtora.

Em 2019, os Obama já tinham sido produtores executivos de outro documentário desenvolvido com a Netflix, American Factory, que ganhou um Óscar em Fevereiro passado, e têm mais projectos em andamento, incluindo, segundo noticia o Guardian, uma série intitulada Bloom, que retrata o mundo da moda na Nova Iorque do pós-guerra.

Becoming, realizado por Nadia Hallgren, acompanha Michelle Obama na digressão que esta fez por 34 cidades para lançar o seu livro homónimo, que vendeu mais de dez milhões de exemplares, e no qual narra a sua vida, desde a infância em Chicago, passando pela sua carreira profissional como advogada, até aos anos na Casa Branca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Desses meses em que viajei, encontrando e relacionando-me com pessoas em cidades por todo o mundo, regressei com a ideia de que aquilo que partilhamos é profundo e real”, escreveu Michelle Obama nas redes sociais. “É difícil nestes dias sentirmo-nos seguros ou optimistas, mas espero que, tal como eu, encontrem alegria e um pouco de alívio naquilo que Nadia realizou”, diz ainda a ex-primeira dama, que descreve a realizadora de Becoming como “um talento raro, alguém cuja inteligência e compaixão pelos outros transparece em cada fotograma que filma”.

Nadia Hallgren comentou as dificuldades que teve de enfrentar para conseguir filmar uma pessoa constantemente vigiada por agentes dos serviços secretos, mas também se congratulou pelo facto de a necessidade de filmar em espaços restritos e privados lhe ter permitido construir uma relação muito próxima com a protagonista do seu documentário. “Quis fazer um filme sobre as suas experiências actuais, o lugar onde está neste momento, e o modo como reflecte acerca da sua vida, de toda ela, e não apenas dos seus anos na Casa Branca”, explicou a cineasta.

Becoming vai estrear-se exactamente dois meses após o lançamento da mini-série documental Hillary, difundida pelo canal por subscrição Hulu a 6 de Março, e que acompanha os bastidores da campanha para as presidenciais de 2016, que Hillary Clinton perdeu para Donald Trump.