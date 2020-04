De uso voluntário, com beeps, por Bluetooth: como será a app para rastrear contágios de covid-19 em Portugal

A aplicação móvel que alerta utilizadores em Portugal que estiveram em contacto com alguém infectado com o novo coronavírus é apresentada publicamente, esta segunda-feira, pelos investigadores envolvidos no seu desenvolvimento desde o final de Março, que é coordenado pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).

A app, que está actualmente em fase de testes, vai ser apresentada durante uma visita ao Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), um dos parceiros do projecto, por três ministros: Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior; Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

A informação de que Portugal está a trabalhar numa aplicação para rastrear contactos com infectados foi avançada, pela primeira vez, pelo primeiro-ministro António Costa, a semana passada numa entrevista ao novo podcast Política com Palavra, do PS. Na altura, o primeiro-ministro tinha admitido a possibilidade de a Direcção-Geral da Saúde (DGS) ter acesso aos telemóveis dos portugueses para proceder ao rastreio. Os investigadores envolvidos no projecto dizem que isso não acontecerá neste caso.

“Para esta aplicação, não é preciso enviar dados em massa para um servidor central, nem registar as coordenadas das pessoas, nem aceder a informação das operadoras de telecomunicação”, começou por dizer ao PÚBLICO José Manuel Mendonça, presidente do INESC TEC. “O que queremos é que as pessoas percebam a relevância da aplicação e que a decidam instalar. Em prática, não são partilhados quaisquer dados pessoais, o que afasta o receio fantasma da privacidade.”

A monitorCovid19.pt, designação provisória, será uma plataforma de uso voluntário, que permitirá aos utilizadores interessados descobrirem, por si próprios, através de informação pública e certificada pelas autoridades de saúde, uma ocasião de proximidade, ocorrida nos últimos 14 dias, com alguém confirmado como infectado o novo coronavírus.

Não é pedida qualquer tipo de informação ao utilizador que instala a aplicação, e a única opção disponível é um botão para “ligar” ou “desligar”. Apenas se o utilizador estiver em contacto com alguém que venha a ser infectado (e tiver a aplicação instalada), é que recebe uma mensagem a avisar que “é provável que tenha estado em contacto próximo com alguém confirmado como infectado pela covid-19.”

A aplicação (desenvolvida para iOS e Android) funcionará através de Bluetooth, uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance encontrada em praticamente todos os aparelhos móveis (portáteis, smartphones, consolas) que permite troquem informação quando estão próximos. Sempre que activada, a aplicação envia aos telemóveis que estão perto identificadores anónimos, guardando, ao mesmo tempo, os identificadores que recebe.

“No fundo, o que os telemóveis com a aplicação vão fazer é enviar beeps a telemóveis com a aplicação na zona. E receber beeps desses telemóveis. Estes beeps são números completamente anónimos e, sem contexto, são como ‘lixo’ digital, não fazem sentido”, explica ao PÚBLICO Rui Oliveira, administrador do INESC TEC. A ideia é que se um dos utilizadores da aplicação for infectado, este possa partilhar, voluntariamente, todos os beeps enviados pelo seu telemóvel nos últimos 14 dias (mas nunca os que são recebidos) com os profissionais de saúde.

Estes beeps são colocados num servidor, sem qualquer informação de contexto, onde os telemóveis com a aplicação monitorCovid19.pt vão, uma vez por dia, comparar os beeps guardados nos telemóveis com os beeps publicados no servidor pelos profissionais de saúde. Se existir uma combinação, o utilizador do telemóvel é alertado.

“Este método é muitíssimo mais rápido do que o sistema actual de perguntar às pessoas infectadas com quem estiveram, e contactar essas pessoas, directamente, por telefone”, frisa José Manuel Mendonça. “A pergunta ‘está disposto a abdicar da privacidade?’ é uma falsa questão. A pergunta está mal formulada. Não é preciso abdicar na privacidade, e as alusões ao Big Brother, George Orwell, de 1984 só distorcem a informação e geram medo.”

O rastreio de contactos é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a identificação e acompanhamento de pessoas que possam ter estado em contacto com uma pessoa infectada com uma doença contagiosa, e isso é algo que já é feito manualmente há anos.

Portugal não é o único país a tentar encontrar uma forma mais rápida de o fazer através das novas tecnologias. Na semana passada, a Comissão Europeia divulgou uma lista de vários projectos europeus recentes, embora existam várias apps a funcionar desde o início do ano em países fora da União Europeia.

“O grande desafio para Portugal e para todos os países da Europa vai ser convencer as pessoas a utilizar o smartphone, uma ferramenta que está acessível a quase todos”, admite o presidente do INESC TEC.

Ainda não há data prevista para o lançamento da aplicação monitorCovid19.pt, mas o objectivo é que possa auxiliar os portugueses à medida que as medidas de isolamento social são relaxadas. A avaliação ética da aplicação está a ser conduzida pelo ISPUP, enquanto a avaliação do impacto na protecção de dados está a ser feita pelo INESC TEC e, mais tarde, será realizada também uma avaliação independente da protecção de dados por parte do Centro Nacional de Cibersegurança.