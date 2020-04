A Missão na minha terra

Passo a vida a correr entre pensamentos e compromissos. E usei o presente do verbo com conhecimento, porque me refiro também à correria em tempo de confinamento. Sou psicóloga e, para além das consultas que mantive em regime de telemedicina, tenho reuniões, formações e preparação de documentos, exatamente como se estivesse a trabalhar, só que o faço não presencialmente mas online, como parte do mundo faz agora. A grande alteração de fundo na minha vida não foi, pois, profissional – muito embora a terapia à distância represente um desafio para mim e para os pacientes, que em muitos casos viram as suas patologias agravadas pela ansiedade, que é uma resposta normal a situações novas, e quando estas são sentidas como ameaçadoras pior se torna a sintomatologia. Diria então que foi uma alteração mais profunda e que passou pelo autoconhecimento em tempos de ameaça e de crise.

Todos nos comportamos de forma diferente porque somos diferentes e, por aqui, o medo do futuro, desconhecido e por isso sem cor definida deu-me para pensar ainda mais nos outros, e dedicar-me a eles ainda mais do que já fazia – e dei por mim na criação de um movimento voluntário na minha terra, Reguengos de Monsaraz, uma pequena cidade no Alentejo, para apoio aos doentes crónicos, aos idosos, às famílias que apanhadas por esta pandemia ficaram sem trabalho e, logo, sem recursos. Chamei-lhe “Em Missão na Nossa Terra” e poucas horas depois de lançar o desafio nas redes sociais tinha já dezenas de pessoas comigo, das mais variadas profissões e idades.

A Missão conta agora com cerca de 50 voluntários, motivados e felizes por ajudar, que todos os dias saem para a rua para fazer compras, ir à farmácia e à padaria, levar alimentos de um banco alimentar que entretanto criámos, entregar máscaras, luvas ou álcool a pessoas doentes e a outras que não podem, nem devem, sair de casa. A onda de solidariedade que se gerou na terra foi enorme, indescritível e muito bonita, apetece não acreditar que alguma vez fomos egoístas. Então, a somar a todas as minhas tarefas profissionais que se mantiveram a partir do computador e do telefone, ao exercício mental diário e prático de juntar todos os papéis numa só pessoa dentro de uma só casa onde há muitas semanas somos quatro em permanência, juntou-se mais esta, muito nobre e que encaro com entusiasmo, e em que estou rodeada de gente boa e muito competente.

Se houve transformação na minha vida em tempo de pandemia foi esta, assumir a coordenação de uma grande missão na minha terra, que envolve já muita gente e muitos recursos, mais do que poderia imaginar ao início, quando numa tarde de sábado a partir da minha casa juntei tanta gente à volta de uma causa humanitária. Se atingiu proporções com que não contava? Sim, mas não me mete medo, isso só o inimigo que temos às portas, que para além da doença traz o desemprego, o fantasma da falência de empresas e pequenos negócios e o arrepio de uma crise económica quando ainda mal nos recuperámos da anterior. Se passo horas ao telefone e em reuniões de equipas? Sim, mas não faz mal, trabalhamos todos para um bem comum.

E é à noite, quando procuro serenar os dias, que reflito que para a maioria de nós, felizmente, o tempo do isolamento passará, em breve abraçaremos os nossos e estaremos outra vez à volta da mesa, mas para os que perderam os seus para esta doença os abraços não voltarão, e para os que perderem os seus empregos, a mesa não será farta.

O tempo é duro para todos, mas é ainda mais duro para alguns. É por isso que esta missão, e outras missões como esta farão sempre sentido.