Quatro detidos por tentativa de agressão a elementos da polícia e tiros durante festa em Elvas

A PSP deteve, no domingo, quatro homens, em Elvas, de um grupo entre 15 a 20 pessoas, que tentaram agredir agentes da polícia com pedras e garrafas de vidro, e efectuaram dois tiros, revelou a força de segurança

O Comando Distrital de Portalegre da PSP, em comunicado, indica que cerca das 00:30 de hoje, o carro patrulha adstrito à Esquadra da PSP de Elvas, no distrito de Portalegre, foi chamado a uma ocorrência de ruído num local da cidade, onde supostamente estaria a decorrer uma festa.

“Chegados ao local, os elementos policiais foram imediatamente ameaçados com o arremesso de pedras e garrafas de vidro, numa atitude totalmente hostil para com os polícias, por um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas”, refere o comunicado, acrescentando que posteriormente foram detidos quatro homens com idades entre os 19 e os 40 anos.

A PSP adianta que “foi perfeitamente audível o som de dois disparos de arma de fogo, tendo a mesma sido disparada do interior do local onde se desenrolava a festa”.

“Atendendo a que os meios no local se mostravam claramente insuficientes”, segundo a polícia, foram solicitados reforços policiais, tendo posteriormente comparecido no local uma Equipa de Intervenção Rápida e uma Equipa de Investigação Criminal.

Quando os polícias tentavam chegar à conversa com o proprietário do local onde se realizava a festa, já com “as medidas de segurança e de autoprotecção implementadas pelos elementos policiais no terreno, para salvaguardar a sua integridade física” e no intuito de “apurar responsabilidades e identificar os autores do arremesso de pedras e garrafas e dos disparos de arma de fogo”, os elementos policiais foram “novamente ameaçados, bem como sofreram tentativas de agressão”.

Naquela altura, acrescenta o comunicado, foram arremessadas várias pedras e garrafas de vidro, sendo que, ao abrir do portão da propriedade onde se desenrolava a festa, um grupo de cerca de 10 pessoas “atiçou um canídeo de raça pitbull e avançou em comunhão de esforços com o intuito de agredirem os elementos policiais no local”.

Perante esta atitude, relata a polícia, “houve necessidade dos elementos policiais efectuarem três disparos para o ar de “shot gun”, com bagos de borracha, para dispersar o grupo”, sendo que das “tentativas de agressão aos agentes de autoridade”, resultou a intercepção de quatro homens, que foram detidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para consumar as detenções, indica a polícia que teve necessidade de “utilizar a força estritamente necessária”, tendo para tal sido “utilizadas as técnicas de intervenção policial e técnicas de restrição e algemagem ministradas pela PSP”.

Segundo o comunicado, desta situação, “três dos detidos tiveram necessidade de receber tratamento hospitalar”, tendo tido todos alta hospitalar, passado uma hora e meia, após terem dado entrada no Hospital de Santa Luzia, em Elvas.

A polícia indica ainda que os detidos vão ser presentes na segunda-feira ao Tribunal Judicial de Elvas, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.