Lar do Comércio pede “ajuda” a Autoridade de Saúde. Quadro é de “bastante gravidade”

Ao final da tarde de sábado, a direcção do Lar do Comércio, em Matosinhos, “pediu ajuda à Unidade de Saúde Pública para mobilizar utentes dentro da instituição” e conseguir fazer a separação entre doentes com covid-19 e utentes saudáveis. A informação foi dada por José Pedro Rodrigues, vereador da Protecção Civil da Câmara de Matosinhos, que a meio da tarde deste domingo entrou no lar com quatro corporações de bombeiros e 25 operacionais que ajudarão a pôr este plano em acção.

O “quadro é de bastante gravidade”, apontou o vereador, informando que há pelo menos 60 utentes e 25 trabalhadores infectados com coronavírus. O número de vítimas, não quis adiantar, deixando essa responsabilidade para a Autoridade de Saúde local. Mas a autarquia já antecipava, desde sexta-feira, o crescimento do problema. Serão seis as vítimas mortais.

O pedido de ajuda pedida agora pela direcção do lar vem tarde? “É evidente que sim”, respondeu aos jornalistas à porta da instituição, onde se juntaram também vários familiares de utentes, alguns sem notícias sobre o estado de saúde de quem está lá dentro.

Nenhum utente será retirado do lar, informou o vereador, explicando que estes serão agora organizados em função do seu estado de saúde: “Vão ser colocados em espaços distintos, com distâncias de segurança em função das determinações da unidade de saúde pública.”

A Segurança Social contratou mais 17 profissionais para o Lar do Comércio. Estes estiveram em formação este sábado e “estão prontos a entrar ao trabalho”. A escassez continua, ainda assim, a ser real. Há, neste momento, dois enfermeiros a cuidar dos 203 utentes que estão na instituição, mas José Pedro Rodrigues diz que a Segurança Social deverá também reforçar essa resposta.