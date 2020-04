Homens que nunca se aborrecem

John Stuart Mill é principalmente conhecido como pai do liberalismo clássico do século XIX. Mas antes de o ter sido, foi filho — e afilhado — do utilitarismo iluminista do século XVIII, tendo visto a sua infância sacrificada à mesma organização do tempo que tinha nascido antes com Benjamin Franklin, inspirada numa figura como a de Robinson Crusoe, e que no outro lado do mundo formava mentalidades como a do velho general Bolkonski, aquele que em Guerra e Paz dizia “em verdade vos digo, nunca me aborreci um único dia da minha vida”.

Utilidade, trabalho sempre, não perder tempo, não reconhecer a existência do aborrecimento. Não admira que entre as duas gerações, a iluminista e a romântica, vá haver um choque frontal. Não admira que o próprio John Stuart Mill tenha tido um esgotamento ao chegar ao fim da sua juventude.

