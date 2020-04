“O 25 de Abril permitiu-nos sonhar com uma mudança democrática em Espanha”

Como muitos jovens jornalistas e intelectuais espanhóis comprometidos com a luta contra o franquismo, Andreu Claret entusiasma-se com a revolución de los claveles e procura contagiar Espanha com os novos ares de liberdade que vinham do país vizinho. Ele que, ainda por cima, nascera em França, porque os pais eram exilados republicanos que tinham fugido das tropas de Franco quando este invadiu Barcelona. Por isso, em 1975 publicará o livro Portugal: Hablan los Capitanes, em que reúne um conjunto de entrevistas com destacados oficiais do MFA “com o objectivo de explicar ao público espanhol como foi possível que os militares que eram a coluna vertebral do regime trouxessem a democracia”.

