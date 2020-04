Os artistas de Seattle debatem-se com um mundo em suspenso

Despedimentos, lay-offs, adiamentos. Em todo o mundo, artistas viram aulas, actuações, festivais e produções canceladas. Em Seattle, no estado de Washington, berço do grunge e incubadora de bandas como Nirvana e Pearl Jam, músicos e programadores deparam-se agora com um mundo em suspenso, tal como os actores e bailarinos locais. Os rendimentos que alguns artistas ainda têm não são suficientes para fazer face às despesas; outros temem não conseguir qualificar-se para os subsídios de desemprego. A Reuters foi escutar as suas preocupações, partilhadas também pelo sector cultural português.