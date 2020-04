Na Basecone, podes rabiscar nas paredes e jogar videojogos

O escritório da Basecone, no Porto, tem capacidade para 60 pessoas e foi pensado para “devolver tempo às equipas de desenvolvimento de software”. A Basecone é, precisamente, uma empresa de software de contabilidade, fundada em 2012 nos Países Baixos. Com um espaço de 400 metros quadrados na Praça do Bom Sucesso, rege-se por um horário flexível, adoptando a filosofia de que o “tempo investido no trabalho é tão importante como o tempo que cada um tem para estar com a família e amigos”. Ao longo do último ano, a empresa remodelou os escritórios com o objectivo de tornar cada um deles num local “mais acolhedor, divertido e confortável”, explica o projecto Living Offices.

As equipas podem trabalhar nas secretárias, nas salas de reunião, nos lounges, na biblioteca — ou até mesmo na copa. O escritório da Basecone divide-se em três salas autónomas, disponibilizando um total de quatro salas de reunião. Cada uma delas tem o nome de uma cidade onde o Grupo Wolters Kluwer está instalado: Londres, Amesterdão, Bruxelas e Porto.

Como a Basecone é um espaço procurado por muitos fãs de videojogos, a Sala Porto foi desenhada com o propósito de, para lá de acolher reuniões de grupos maiores, poder ser usada para videojogos. As equipas podem, igualmente, usar o lounge da copa para jogar após o almoço. Para quem prefere aproveitar a pausa para se desligar um pouco do mundo virtual, estão também disponíveis “mesas redondas para actividades de grupo, jardins interiores com poltronas individuais e uma biblioteca”.

Este é o décimo episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para “mostrar e celebrar escritórios portugueses que fazem a diferença na vida das pessoas”. A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.