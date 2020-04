Ao ceder à autocracia na luta contra a covid-19, a Hungria contamina os ideais europeus

Nós, europeus, precisamos de lutar contra dois vírus, de forma simultânea e igualmente veemente: a covid-19, que ataca os nossos corpos, mas também outra infecção que fere os nossos ideais e democracias.

Em 30 de Março de 2020, o Parlamento húngaro adoptou um texto que permite ao Governo suspender o cumprimento de certas leis, afastar-se das provisões contempladas nas leis já existentes e implementar medidas adicionais extraordinárias por decreto, por um período praticamente ilimitado de tempo, com novas limitações à comunicação social e à informação.

Tal concentração de poder não tem precedentes na União Europeia. Ela não serve a luta contra a covid-19 ou as suas consequências económicas; ao invés, abre a porta a todo o tipo de abusos, com activos tanto públicos como privados agora à mercê de um executivo amplamente isento de prestação de responsabilidade. Esta concentração do poder é o culminar da deriva húngara de dez anos em direcção ao autoritarismo, e é perigosa.

De facto, é com grande preocupação que observamos, ao longo da última década, o primeiro-ministro Viktor Orbán conduzir o seu país num percurso divergente do das normas e dos valores europeus. Esta tomada de poder, em resposta à covid-19, é apenas um novo e alarmante capítulo num longo processo de recuo democrático.

A oposição política, o diálogo social e a liberdade de expressão têm vindo a ser gradualmente silenciados, com várias universidades, centros culturais, grupos empresariais e organizações da sociedade civil a suportar o pesado fardo do governo autoritário de Orbán.

Foto Viktor Orbán: dez anos de "democracia iliberal" na Hungria REUTERS/Bernadett Szabo

O Parlamento Europeu analisou e condenou, por duas vezes, esta deriva antidemocrática com os relatórios Tavares e Sargentini em 2013 e 2018, respectivamente.

Para aqueles que acreditam nos valores do Estado de Direito e no governo democrático, a inacção não é uma opção. A União arrisca-se a desacreditar todos os seus esforços para impulsionar os processos democráticos, do Estado de Direito, da transparência, da solidariedade e do diálogo social, não apenas em todos os Estados-membros, mas também entre os países candidatos.

Para enfrentar esta pandemia, definidora de uma geração, todos os países da UE necessitam da adopção de medidas custosas que limitam, em parte, os direitos civis dos seus cidadãos. Não obstante, estas medidas devem permanecer proporcionais e justificadas – e temporárias por natureza.

Permitir o governo por decreto por um período praticamente ilimitado de tempo constitui uma violação severa dos Tratados da UE, da Carta dos Direitos Fundamentais e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos.

É por esse motivo que denunciar e sancionar o ataque do Orbán à democracia é mais crucial hoje do que nunca.

Exortamos, portanto, a todos os actores interessados – instituições europeias, instituições nacionais e governos, cidadãos, sociedade civil e comunicação social – que se mantenham vigilantes. É altura de uma mobilização generalizada e de uma acção colectiva.

Exortamos os meios de comunicação nacionais que dediquem segmentos noticiosos – diários, se necessário – à situação húngara. Pedimos-lhes, também, que garantam aos cidadãos húngaros, enquanto cidadãos europeus, livre acesso aos seus conteúdos como fonte de informação pluralista e independente.

Exortamos a Comissão, enquanto guardiã dos Tratados, que reaja com urgência e proponha sanções proporcionais à seriedade de tão inaceitável violação das normas e valores europeus.

O Parlamento e o Conselho Europeus devem adoptar estas sanções sem demora.

É tempo de nos unirmos nesta luta. O que está em causa não é apenas a nossa saúde, mas os nossos ideais comuns e a sobrevivência da nossa União e das nossas democracias

A covid-19 deve e será superada graças aos procedimentos democráticos, à acção transparente e à informação pluralista. É através da defesa destes valores que mobilizaremos a população europeia, no seu conjunto, e asseguraremos que o nosso percurso comum rumo à recuperação desfruta de um apoio generalizado.

Exortamos, finalmente, todos os cidadãos europeus para que atentem no que está a acontecer na Hungria, não como uma externalidade, mas como uma ameaça fundamental ao nosso interesse comum.

É tempo de nos unirmos nesta luta. O que está em causa não é apenas a nossa saúde, mas os nossos ideais comuns e a sobrevivência da nossa União e das nossas democracias.

Este manifesto é uma iniciativa dos membros da CIVICO Europa:

Laszlo Andor (HU), Economista, antigo membro da Comissão Europeia

Guillaume Klossa (FR), Co-presidente CIVICO Europa, antigo director da União Europeia de Radiodifusão, antigo sherpa do grupo de reflexão sobre o futuro da Europa (Conselho Europeu)

Francesca Ratti (IT), Co-presidente CIVICO Europa, antiga secretária-geral adjunta do Parlamento Europeu

Guy Verhofstadt (BE), MEP, antigo primeiro-ministro

Juntaram-se a esta iniciativa os seguintes associados da CIVICO Europa (lista completa em www.civico.eu):

Gian-Paolo Accardo (IT), Chefe de Redação da VoxEuropa

Brando Benefei (IT), MEP

Carl Bildt (SW) antigo primeiro-ministro sueco

Andras Bozoki (HU), Professor, antigo ministro da Cultura

Jean-Pierre Bourguignon (FR), Matemático, antigo presidente do Conselho Europeu de Investigação

Saskia Bricmont (BE), MP

Philippe de Buck (BE), antigo director-geral da Business Europe

Jasmina Cibic (SLO), Artista

Tremeur Denigot (FR), Director de comunicações da CIVICO Europa

Mladen Dolar (SLO), Filósofo

Paul Dujardin (BE), Director-geral do BOZAR

Pascal Durand (FR), MEP

Uffe Ellemann-Jensen (DK), antigo ministro dos Negócios Estrangeiros

Michele Fiorillo (IT), Filósofo, responsável pela rede de movimentos cívicos CIVICO Europa

Cynthia Fleury (FR), Filósofa, psicanalista

Markus Gabriel (DE), Filósofo

Sandro Gozi (IT), MEP, presidente da União Federalista Europeia, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus

Ulrike Guerot (DE), Cientista política

David Harley (UK), Escritor, antigo secretário-geral adjunto do Parlamento Europeu

Gabor Horvat (HU), Jornalista

Tvrtko Jakovina (HR), Historiador

Miljenko Jergovic (HR), Escritor e jornalista

Jean-Claude Juncker (LU), antigo primeiro-ministro, antigo presidente da Comissão Europeia

Jyrki Katainen (FI), antigo primeiro-ministro, antigo vice-presidente da Comissão Europeia

Aleksander Kwasniewski (PL), antigo Presidente da República

Christophe Leclercq (FR), Fundador Euractiv

Christian Leffler (SW), antigo director-geral adjunto do Serviço Europeu de Acção Externa

Sándor Léderer (HU), Co-fundador da Euroactiv e director da K-Monitor

Robert Menasse (AT), Escritor

Bernard-Henri Lévy (FR), Filósofo

Sven-Otto Littorin (SW), antigo secretário-geral do Partido Moderado Sueco

Henri Malosse (FR), 30.º Presidente do Comité Económico e Social Europeu

Joelle Milquet (BE), antiga conselheira especial do presidente da Comissão Europeia, antiga vice-primeira-ministra

Alexandra Mitsotaki (GR), Presidente do World Human Forum

Carlos Moedas (PT), Antigo comissário europeu

John Monks (UK), Membro da Câmara dos Lordes, antigo secretário-geral da Confederação Europeia dos Sindicatos

Jonathan Moskovic (BE), Conselheiro em inovação democrática

Niklas Nordstrom (SW), antigo presidente da Câmara de Lulea e antigo presidente da Business Sweden

Stojan Pelko (SLO), antigo secretário de Estado da Cultura

Rosen Plevneliev (BU), antigo Presidente da República

Magali Plovie (BE), Presidente do Parlamento Francófono de Bruxelas

Miguel Poiares Maduro (PT), antigo ministro do Desenvolvimento Regional, académico

Vesna Pusic (HR), Sociologista, MP, primeira-ministra e antiga ministra dos Negócios Estrangeiros

Nina Rawal (SW), Empresária

Michel Reimon (AT), antigo MEP

Maria João Rodrigues (PT), antiga ministra, antiga MEP, presidente da Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Petre Roman (RO), antigo primeiro-ministro

Taavi Roivas (EST), antigo primeiro-ministro

Lavinia Sandru (RO), Jornalista

Fernand Savater (ESP), Filósofo

Roberto Saviano (IT), Escritor, jornalista

Gesine Schwan (DE), ex-reitora da Universidade de Frankfurt Viadrina, antiga candidata à presidência da República Federal Alemã

Seid Serdarevic (HR) Publisher Fraktura

Vladimir Spidla (CZ), antigo primeiro-ministro, antigo comissário europeu

Farid Tabarki (ND), Jornalista, produtor

Rui Tavares (PT), Escritor, historiador, antigo MEP

Zeljko Trkanec (HR), Chefe de Redacção do Jutarnji

Monika Vana (AT), MEP

Álvaro de Vasconcelos (PT), antigo diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, fundador do Fórum Demos

Cedric Villani (FR), Medalha Fields, MP

Pietro Vimont (FR), Co-fundador da CIVICO Europa

Margot Wallstrom (SW), antiga vice-presidente da Comissão Europeia

Sasha Waltz & Jochen Sanding (DE), Coreógrafa e diretora da Companhia Sasha Waltz

Josef Weidenholzer (AT), Professor, antigo MEP

Marlene Wind (DK), Professora, escritora

Slavoj Zizek (SLO), Filósofo

Alenka Zupancic (SLO), Filósofa