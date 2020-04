Desafios

Há situações que nos são apresentadas de chofre, que não sabemos o que fazer, nem soluções a dar. São desafios que, parte das vezes, não compreendemos, nem mesmo temos as capacidades necessárias, físicas e mentais, para os ultrapassar. É como querermos transpor um obstáculo e não termos maneira alguma para o vencer. Sabemos que a condição humana tem competências muito para lá do que imaginamos, pois muitos seres conseguem coisas inacreditáveis. Contudo, devemos saber até onde podemos ir, pois pode não haver retorno.

José Amaral, Vila Nova Gaia

Poupem-nos!

Os médicos têm a vocação da vida, mais do que da doença. Já para não falar dos professores, dos poetas, dos bailarinos, de todos os artistas. Já para não falar dos animais, das plantas. Já para não falar da Humanidade. É que o sentido da vida saudável não pode ser a doença. Não podemos estar obsessivamente centrados na doença. Senão não se vive, morre-se aos poucos, quanto mais não seja de tédio e depressão. Um povo que passa a vida a falar de doenças, sejam elas quais forem, é um povo que não vive. Uma hora e meia de telejornal a falar de uma doença?! Poupem-nos!

Nelson Bandeira, Porto

Moçambique

O primeiro parágrafo da notícia da edição de terça-feira do PÚBLICO da autoria do jornalista António Rodrigues é eloquente! Por causa do confinamento revi a série documental A Guerra de Joaquim Furtado sobre a guerra do ultramar entre 1961 e 1974. Tal e qual como agora acontece, também nessa altura as empresas coloniais exploravam as riquezas de Moçambique e impediam um povo de cultivar a sua própria terra.

Moçambique, Angola ou Guiné-Bissau adquiriram a independência após uma longa guerra de libertação em que o papel das populações não foi menor do que a das guerrilheiros. Eram eles que abasteciam a guerrilha e transportavam o material nas suas imensas deslocações. Muitos sucumbiram perante tamanho esforço. Hoje, passados 45 anos, o sofrimento desses povos persiste. Angola viveu anos e anos sob um regime corrupto. Moçambique é hoje uma nação vendida aos grandes grupos económicos e em breve terá no norte o “seu” estado islâmico. Tal como em Angola, também neste país um dos filhos do seu mais ilustre dirigente é associado às empresas estrangeiras que exploram o seu povo. A Guiné-Bissau mais parece um entreposto de droga dirigido pelos seus próprios dirigentes.

Quantos hospitais foram construídos, quantas escolas, que melhorias estruturais foram conseguidas depois da independência? Que melhorias se podem ver na condição de vida dos seus povos?

Visionar, hoje, a fantástica série de Joaquim Furtado causa-nos um impacto acrescido, impacto esse que advém por se perceber que a luta desses povos foi uma luta inglória, que só beneficiou um punhado de dirigentes.

Pedro Carneiro, Ermesinde

