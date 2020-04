Trump diz que conferências de imprensa “não valem o tempo e o esforço”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai deixar de participar nas conferências de imprensa da Casa Branca sobre a situação da pandemia de covid-19 no país. O anúncio foi feito por Trump através do Twitter, onde afirmou que estes briefings “não valem o tempo e o esforço”.

Donald Trump queixa-se ainda das “perguntas hostis” dos jornalistas, que volta a acusar de espalharem “fake news”, num tweet publicado na noite de sábado, quando habitualmente estaria a responder a perguntas da imprensa.

A decisão de abandonar as conferências de imprensa diárias surge na sequência da polémica sugestão de Trump, na quinta-feira à noite, de que desinfectantes, tais como lixívia, poderiam ser usados “por dentro do corpo” para tratar doentes com covid-19. Depois de muito questionado pelos jornalistas, o chefe de Estado norte-americano tentou dar a volta, afirmando que estava a fazer uma pergunta “sarcástica”. Mas as críticas continuaram.

Ao longo das últimas semanas, o Presidente norte-americano fez várias afirmações sem fundamento científico, sugerindo “remédios” como um medicamento contra a malária​ que levaram muitas pessoas a procurar a substância sem resultados comprovados para a covid-19.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sábado, a agência Associated Press tinha noticiado que estavam a ser discutidas alternativas ao actual formato das conferências de imprensa diárias sobre a pandemia de covid-19, de forma a reduzir a presença do Presidente norte-americano. Há várias semanas que conselheiros da Casa Branca têm recomendado que Trump reduza as suas aparições, entrando em cena apenas em caso de anúncios mais importantes ou desenvolvimentos positivos da situação da pandemia no país.

Entretanto, no sábado, soube-se que a equipa de Donald Trump pode vir a ter mudanças na coordenação da área da saúde. O jornal Wall Street Journal e o site Politico noticiam conversas sobre uma eventual substituição do secretário da Saúde dos EUA, Alex Azar, devido a erros no início da pandemia do novo coronavírus. Fontes do WSJ afirmam que a frustração com Azar está a crescer, mas a equipa de Trump mantém reservas sobre fazer grandes mudanças numa altura em que o país tenta conter o vírus, que já matou mais de 53 mil pessoas nos EUA.

O porta-voz da Casa Branca Judd Deere nega a informação, afirmando à agência Reuters que “qualquer especulação sobre a equipa é irresponsável e uma distracção da nossa resposta conjunta à covid-19”.