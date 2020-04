João vê o Hezbollah empenhado numa guerra diferente

“As pessoas estão a morrer de fome, acha que temos medo do coronavírus?” Entre a pandemia e a deterioração da classe política, sob fogo nas ruas desde 17 de Outubro de 2019, dia que marca o início da revolta popular no Líbano, venha o diabo e escolha. A frase é a legenda de uma fotografia no Instagram de João Sousa, um português que sem querer muito tem passado as últimas semanas a fotografar enfiado entre guerras e flancos, entre inimigos invisíveis — Hezbollah de um lado, o mal do outro — no coração de Beirute. Uma Beirute assustadoramente deserta e a implodir de vozes que se manifestam — máscaras sim, mordaças não —, denunciando a degradação da situação económica num contexto de crise financeira sem precedentes entre as últimas gerações.

