Finalmente, ar fresco - os miúdos espanhóis foram à rua depois de seis semanas confinados

A pé, de skateboards, de bicicleta, as crianças espanholas saíram das suas casas neste domingo pela primeira vez, depois de passarem seis longas semanas num dos confinamentos mais restritivos da Europa.

A medida foi decidida depois de Espanha, um dos países mais afectados pela pandemia da covid-19, registar uma descida no número de óbitos em mais de um mês.

Crianças usando máscaras de protecção em Madrid, e noutros locais, já que os menores de 14 anos foram autorizados pela primeira vez a sair desde que o Governo decretou o estado de emergência, a 14 de Março, e encerrou praticamente toda a actividade.

Lucia Ibanez, de nove anos, que saiu para um passeio com a mãe, disse que durante o confinamento sentiu a falta da rua e do parque, e de “apanhar vento na cara”.

“E nunca pensei sentir tanta falta da escola como sinto”, acrescentou. As escolas permanecem fechadas.

As crianças foram autorizadas a sair, com supervisão, entre as nove da manhã e as nove da noite, mantendo-se a um quilómetro das suas casas. Os adultos podem acompanhar até três crianças, que no entanto não podem usar os parques infantis e tê que cumprir o distanciamento social, mantendo-se pelo menos dois metros afastadas de outras pessoas.

“Para dizer a verdade, para mim o tempo passou a correr, não me pareceu tanto tempo. Jogámos imenso, e não temos falta de nada, graças a deus, por isso não nos podemos queixar”, disse Tamara Romero, que levou os dois filhos à rua com as suas scooters neste domingo de manhã.

O ministro da Saúde espanhol disse este domingo que mais 288 pessoas diagnosticadas com o coronavírus morreram, o número diário mais baixo no último mês - no sábado foram 378 e na sexta-feira 367.

O número total de mortes no país é de 23,190, e o número total de infectados subiu de 205,905 no sábado para 207,634. Espanha está no terceiro lugar dos países mais atingidos pela pandemia, depois dos Estados Unidos e de Itália.

O ministro da Saúde mudou a metodologia das estatísticas. Espanha deixa de contar os testes aos anticorpos e passa a incluir apenas os números dos que dão positivo para o vírus.

No sábado à noite, o primeiro-ministro Pedro Sánchez falou ao país para dizer que as restrições vão começar a ser aliviadas, se os números continuarem a cair - a partir de 2 de Maio, passará a ser possível fazerem exercício nas ruas, sozinhos. E as pessoas que vivem juntas terão autorização para dar pequenos passeios.

Também definiu um plano para o desconfinamento a velocidades diferentes em cada região, de acordo com os critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde.

“Não vamos retomar a actividade de todos os sectores”, disse Sánchez. “O desconfinamento tem que ser gradual e assimétrico... Não vamos avançar todos ao mesmo tempo, mas vamos todos seguir as mesmas regras”.