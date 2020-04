Covid-19: oito portugueses a bordo de cruzeiro atracado no Japão com 148 casos confirmados

O cruzeiro Costa Atlântica, atracado no Japão desde Fevereiro, tem oito portugueses a bordo. As autoridades locais confirmaram, este domingo, que há 148 casos confirmados entre a tripulação.

As autoridades de Nagasaki confirmaram mais 57 casos positivos de coronavírus no cruzeiro Costa Atlântica, aumentando para 148 o número pessoas infectadas com covid-19, cerca de um quarto dos 623 tripulantes que se mantêm a bordo da embarcação, avança a Reuters.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que a bordo se encontram oito portugueses. “A situação está a ser acompanhada pela Embaixada de Portugal em Tóquio”, adiantou a mesma fonte, sem detalhar o estado de saúde desses tripulantes.

A embarcação, de bandeira italiana e que não tem qualquer passageiro a bordo, foi alvo de testes esta semana depois dos primeiros casos suspeitos. A embarcação está atracada no porto de Nagasaki desde o início de Fevereiro. Com o desenvolvimento da pandemia de covid-19, o navio, que tinha viagem marcada para a China para manutenção, permanece no local.

O aumento de infecções a bordo do cruzeiro acontece numa altura em que os hospitais do Japão estão a ficar sobrelotados. No país há agora mais de 13 mil infectados e a barreira dos 350 mortos foi já ultrapassada.

Segundo escreve a Reuters, apenas um tripulante do navio foi internado, enquanto os restantes permanecem a bordo, apresentando sintomas leves ou assintomáticos. O navio foi colocado em quarentena e os tripulantes receberam ordens para não sair do navio.

O primeiro caso de um cidadão português infectado com o novo coronavírus foi detectado, no final de Fevereiro, também a bordo de um navio de cruzeiro, o Diamond Princess, que esteve atracado durante várias semanas no Japão. O cidadão português acabou por recuperar e regressar a Portugal.