Covid-19: Boris Johnson regressa ao trabalho segunda-feira depois de superar doença

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, regressa na segunda-feira ao trabalho, retomando o comando do Governo, depois de ter superado a doença causada pelo novo coronavírus, numa altura em que o Reino Unido conta já 20.319 mortes.

O retomar de funções ao fim de três semanas de convalescença foi confirmado por um porta-voz oficial.

Boris Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com covid-19, em 26 de Março, inicialmente com sintomas de tosse e febre, tendo-se mantido a trabalhar.

Mas o agravamento do estado de saúde levou ao seu internamento durante uma semana, no Hospital St. Thomas, em 5 de Abril, tendo passado três noites nos cuidados intensivos.

O regresso de Boris Johnson acontece numa altura em que os números dizem que o Reino Unido é o quinto país com mais mortes por covid-19, logo a seguir aos Estados Unidos da América, Itália, Espanha e França.

Os últimos dados dão conta de 20.319 óbitos.

O primeiro-ministro britânico terá agora de lidar com as críticas à sua gestão da pandemia e às declarações do assessor científico do Governo, Patrick Wallace, que ainda em Março disse que ambicionava limitar o número de óbitos da covid-19 “a 20 mil ou menos”.

A responsável pela pasta da Saúde do Partido Trabalhista, Rosena Allin-Khan, que é médica, teceu neste domingo duras críticas no canal televisivo Sky News à gestão da crise por parte do executivo, nomeadamente por ter decidido o confinamento “demasiado tarde”.