Exercícios para pais e filhos fazerem em casa

O fim-de-semana é uma óptima altura para pôr em prática alguns destes exercícios. Não é preciso mais do que disponibilidade e vontade de juntar a família! Estes exercícios são feitos dois a dois e podem ser realizados em qualquer lado, na varanda ou na sala, desde que haja espaço para se sentarem no chão, frente a frente.

Mais A carregar...

1. Agachamento

Coloquem-se frente a frente, com os pés à largura da anca e de mãos dadas, simulem que se vão sentar num banco e voltem à posição inicial. Repetir dez vezes.

Fotogaleria

2. Agachamento com salto

Na posição inicial do exercício anterior, e sem as mãos dadas, simulem o sentar. No regresso para cima, dão um salto e “high five”. Dez repetições

Fotogaleria

3. Remada com uma toalha (puxa e empurra)

Na posição frente a frente, com um pé à frente, segurar na toalha com a mão do lado contrário, um puxa e o outro resiste e vice-versa, de forma a fazer um vai e vem. Façam dez repetições para cada lado

Fotogaleria

4. Prancha com “high five”

Na posição de prancha (joelhos em cima ou em baixo, escolher a opção mais adequada) dar “high five” alternadamente, dez vezes.

Fotogaleria

5. Abdominais com objecto

Sentados frente a frente e com os pés juntos, façam uma flexão e extensão do tronco, para que o utensílio seja utilizado como testemunho. Dez repetições

Fotogaleria

6. Alongamento

De frente, afastem as pernas de forma a ficar com os pés juntos e dêem as mãos. Um puxa o outro lentamente até sentirem ligeiramente as costas e as pernas a alongar. Fazer o exercício dez vezes.

Fotogaleria

7. Bicicleta para acabar em brincadeira

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No chão, deitados, pés contra pés, fazer o movimento de pedalar.

Foto

Podem repetir o circuito de exercícios duas a três vezes.