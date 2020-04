Vídeo: Lisboa fica em Espanha? Para esta agência de viagens espanhola, sim

A vida não está fácil e para as agências de viagens muitos menos. A Pangea Travel, presente em Barcelona, Madrid, Bilbau e Valência, lembrou-se de publicar um vídeo a promover viagens em Espanha para o desejado regresso faseado à normalidade possível. Em tempos de pandemia e incerteza, o conselho de muitos é para ficar perto de casa e é isso que se faz na propaganda. A questão é que se trocam as voltas a duas regiões espanholas e... integram Lisboa no território espanhol.

É ver para crer. No vídeo, a base do conceito é variações da frase “Montanhas Rochosas do Canadá? Não! Astúrias”. E por aí fora, entre regiões-estrela do mundo e os seus substitutos perfeitos em Espanha.

O problema é quando se chega a “São Francisco? Não!”, surgindo a célebre ponte da cidade, “irmã (quase) gémea” da Ponte 25 de Abril. A seguir: surge a ponte portuguesa e, lá está, o conselho: vá antes a Lisboa.

Pensar-se-ia: será uma promoção de viagens na Península Ibérica? Não: “Queres vir redescobrir o nosso pequeno grande mapa-múndi e viajar por Espanha?” é a questão proposta no lançamento do vídeo. No lançamento no Facebook, sublinha-se: “Desfruta de grandes destinos sem sair de Espanha".

Em Portugal, a piada também já começou a correr. No seu Facebook, Miguel Somsen (MC Somsen) comenta: “Fomos invadidos e ninguém nos disse?”

Como se não bastasse esta “anexação” de Lisboa, a Pangea ainda consegue trocar as voltas a duas regiões espanholas, que é o que parece estar mais a chatear (e a fazer rir) muitos espanhóis, com direito a comentários a corrigir: “Toscana? Não! Ribera del Duero” – mas o que surge na imagem proposta é La Rioja...

Foto San Vicente de la Sonsierra já repôs a verdade no Facebook DR

O vídeo foi publicado a 22 e 23 de Abril nas redes sociais da empresa e continua disponível, sem mais comentários dos responsáveis. Provavelmente, face ao descalabro da indústria do Turismo e do sector das viagens por estes dias, é possível que a Pangea tenha decidido que mesmo a “má” publicidade é boa (ainda por cima bem-humorada, de preferência), com mais ou menos falta às aulas de História e Geografia.

No seu Twitter, a empresa já retuitou, este domingo, elogios ao facto de Portugal ter sido incluído. O que até poderia ser uma atitude simpática, não fosse o “mapa-múndi” sugerido pela agência se apresentar assim:

Foto O mapa das propostas da agência DR

Com mais ou menos êxito online pelo menos durante uns dias, esta, no entanto, poderá não ser a melhor publicidade do mundo para uma agência de viagens: o detalhe de que alguém por ali não sabe bem localizar os sítios talvez seja contraproducente. De qualquer modo, não é um erro inédito de modo algum: uma das versões mais recentes desta “união ibérica" por lapso ou erro foi feita até por um partido de extrema-direita nacionalista, o Vox.