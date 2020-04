Here comes the sun : polícia de Londres sem mãos a medir nos parques públicos

Num fim-de-semana de sol (que não é assim tão comum no Reino Unido), muitos londrinos aproveitaram para fazer uma visita a uma dos espaços verdes mais conhecidos da cidade, o Parque Saint James. Uma oportunidade para apanhar sol, fazer desporto ou simplesmente conversar — foi este o pensamento de algumas dezenas de pessoas que este domingo marcou presença naquele parque no centro de Londres. Mas não o fizeram sem o olhar atento dos meios policiais londrinos, que se foram certificando que as regras de distanciamento social actualmente impostas no país para impedir a propagação do novo coronavírus eram respeitadas.

Este domingo, o Reino Unido registou mais 413 mortes de pessoas infectadas com covid-19, aumentando para 20.732 o número de óbitos durante a pandemia. Embora exista flutuações de números ao longo dos dias e tenham sido verificadas reduções ao fim-de-semana, a variação diária é a mais baixa desde 31 de Março. O número total de casos de contágio é agora de 152.840, mais 4462 do que no dia anterior.