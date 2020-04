Governo britânico prepara regresso do desporto

O Governo britânico pretende reunir-se na próxima semana com os responsáveis dos principais desportos, com o objectivo de preparar, o mais breve possível, o regresso às competições dentro do contexto da pandemia da covid-19.

O secretário de Estado da Cultura e do Desporto, Oliver Dowden, afirmou no parlamento já ter havido “discussões produtivas” com alguns dirigentes do desporto britânico em relação a uma retoma.

Também o director-geral da Federação anglo-galesa de críquete, Tom Harrison, revelou que o organismo foi convidado a integrar um grupo de trabalho com outras federações, entre as quais as de futebol, ténis e râguebi, no sentido de prepararem o regresso do desporto.

Segundo uma fonte citada pela BBC, a próxima reunião marca uma “aceleração do processo”, no sentido de ajudar o desporto a regressar “nas próximas semanas”, embora os encontros de trabalho sejam para já considerados preparatórios.

Cada modalidade será analisada separadamente, pelo que umas poderão recomeçar mais cedo do que outras, sempre num cenário sem público, em respeito pelas regras de higiene e de distanciamento social.