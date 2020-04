FPF ainda não assume conclusão da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não assumirá, sem indicações precisas e objectivas da Direcção-Geral da Saúde (DGS), a realização da final da Taça de Portugal, inicialmente agendada para o dia 24 de Maio, e que tem como protagonistas o FC Porto e o Benfica.

Depois de ter dado como concluídos os campeonatos não profissionais (com a questão do play-off de promoção ainda em aberto) e as provas dos escalões juniores, a FPF só avançará para a organização da final do Jamor caso existam condições de segurança e de saúde pública que permitam o regresso da competição em Portugal, cuja decisão caberá em primeira instância ao Governo.

Independentemente do desfecho e da decisão que venha a ser tomada pela FPF, qualquer medida não terá, nunca, carácter unilateral, já que os dois emblemas finalistas serão objecto de consulta prévia, ainda que no final prevaleça a medida que melhor sirva e proteja os interesses nacionais.

Neste momento, não existe igualmente qualquer entendimento com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional no que diz respeito a datas, discussão que depende de uma decisão definitiva relativamente ao regresso, em tempo útil, do futebol profissional.