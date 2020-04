FC Porto adia pagamento de empréstimo por um ano

Como forma de minimizar o tremendo impacto financeiro provocado pela pandemia de covid-19, o FC Porto vai propor o adiamento do pagamento do empréstimo obrigacionista que vencerá no dia 9 de Junho. A garantia foi dada pelo administrador financeiro da SAD, Fernando Gomes, ao jornal O Jogo, descartando a hipótese de lançar um novo empréstimo neste momento.

Na prática, são 35 milhões de euros que estão em causa e que os dirigentes dos “dragões” pretendem pagar dentro de um ano. “O que faríamos normalmente seria o lançamento de um novo empréstimo obrigacionista no mesmo valor e com a mesma taxa [4,5%], que é bastante boa. Já fizemos sete e sempre tivemos procura bastante superior à oferta. Mas entendemos que o momento é demasiado incerto para tentarmos essa operação”, explicou Fernando Gomes.

Este plano (que de resto também foi adoptado pelo Sporting nos últimos meses da gestão de Bruno de Carvalho), que divide em três fases o plano completo de pagamento, terá de ser ainda aprovado em assembleia de obrigacionistas, algo que a direcção da SAD do FC Porto acredita que acontecerá com naturalidade.

Com os salários “assegurados para os próximos meses”, segundo indicou o dirigente a O Jogo, será pelo menos atenuada a preocupação com o fair-play financeiro da UEFA, na medida em que o organismo já admitiu um estado de excepção generalizado enquanto durarem os efeitos da pandemia.

Todo este quadro de dificuldades que se abate sobre o futebol, e que nalguns casos já levou ao adiantamento de receitas decorrentes dos direitos televisivos, está a obrigar os clubes, as federações e as Ligas a acelerarem estratégias para regressarem, logo que possível, aos relvados, por forma a minimizarem a ausência de receitas que vigora desde a paragem dos campeonatos.