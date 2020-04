O dia em que o Grémio jogou três vezes

A edição de 1994 do Campeonato Gaúcho, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, foi épica. Por decisão da federação estadual, a prova, a duas voltas, foi disputada por 23 equipas, das quais nove haveriam de descer de escalão, para reestruturar a competição na época seguinte. Para quem goste de contas, isto significou disputar uma maratona de 44 jornadas entre 5 de Março e 17 de Dezembro, em simultâneo com as competições a nível nacional, mais os compromissos internacionais de algumas das equipas. O Grémio de Porto Alegre, por exemplo, acumulou 95 jogos nessa temporada! Não espanta, por isso, que pelo caminho tenha adiado algumas partidas do “Gauchão”. A forma de recuperar essas datas é que, foi, no mínimo, original.

A 11 de Dezembro de 1994, o agora abandonado Estádio Olímpico Monumental de Porto Alegre (foi substituído pela moderna Arena de Porto Alegre em 2013 e a sua planeada demolição nunca se realizou) acolheu, não uma, não duas, mas três partidas na mesma tarde, com o Grémio a receber, consecutivamente, o Aimoré, o Santa Cruz e o Brasil de Pelotas. Três jogos seguidos, com bilhetes a preço da chuva. Só que, como diz o velho ditado, quando a esmola é grande o povo desconfia… As bancadas, com capacidade para mais de 45.000 pessoas, estavam praticamente vazias nessa tarde de Dezembro, mês de Verão no hemisfério Sul.

Para mais, o Grémio já não tinha hipóteses de chegar ao título, conquistado nessa temporada pelo rival Internacional de Porto Alegre – as duas equipas, aliás, quase monopolizam o quadro de honra do Campeonato Gaúcho: o Internacional ganhou por 45 vezes, o Grémio, campeão em 2019 (na 99ª edição da prova; e com 12 equipas, diga-se já agora…), tem 39 triunfos. Depois deles, o Guarany de Bagé soma dois títulos e há mais 14 equipas com um cada. Perante um quadro competitivo que incluía, para além do “Gauchão”, a Taça do Brasil, o “Brasileirão”, a Supertaça e a Taça Conmebol, o Grémio desvalorizou a competição estadual e o dia 11 de Dezembro serviu apenas para acertar calendário.

Ainda assim, os jogos tinham de se realizar e o técnico do Grémio, Luiz Felipe Scolari, convocou um total de 42 jogadores, dos quais 34 entraram em campo. Trabalhos redobrados para o roupeiro do clube e algumas questões logísticas mal resolvidas: o adversário do terceiro jogo, o Brasil de Pelotas, já não tinha qualquer cabina disponível quando se apresentou no estádio, pelo que os seus jogadores escolheram uma boa sombra e mandaram vir gelados enquanto esperavam pela sua vez de entrar em campo. Mas lá iremos.

Duas vitórias e um empate

Como se fazer três jogos no mesmo dia não fosse já uma ideia suficientemente peregrina, os responsáveis do Grémio capricharam em marcá-los para as horas de maior calor. A sensação térmica no relvado quando, pelas 14h00 locais, os jogadores entraram em campo para a primeira partida rondava os 48 graus. A canícula proporcionou mesmo uma cena pouco vista na altura: o árbitro interrompeu o jogo para uma pausa de hidratação…

Muitos jogadores das camadas de formação tiveram nessa partida o privilégio de vestir o equipamento da formação principal pela primeira vez. E, apesar da muita inexperiência em campo, o Grémio até se saiu bem, empatando a zero com o Aimoré depois de o seu guarda-redes defender um penálti. Scolari não se sentou no banco e delegou num adjunto a responsabilidade de orientar a equipa. Opção que se repetiu no segundo jogo, que começou às 16h00. Já com sete habituais titulares em campo, o Grémio bateu então o Santa Cruz por 4-3.

Scolari avançou então para o seu posto na última partida do dia, com início marcado para as 18h00. Depois dos gelados e da sombra, os jogadores do Brasil de Pelotas lá encontraram uma cabina vazia para se equiparem e entraram no relvado (não há relatos sobre as condições da relva, mas imagina-se) para perderem por 1-0. Feitas as contas, o Grémio terminava a maratona com duas vitórias e um empate – tivesse o resto da época corrido assim e as contas do título seriam outras…

Entre as quase três dúzias de jogadores utilizados pelo Grémio nesta maratona, apenas três alinharam em mais do que uma partida. Foi o caso de um jovem de 18 anos, suplente utilizado no segundo jogo e titular no último. Chamava-se Emerson e o futuro haveria ainda de o ver vestido com as cores de Bayer Leverkusen, Roma, Juventus, Real Madrid, Milan, Santos e Miami Dade. Isto para além da “canarinha” – foi 73 vezes internacional pelo seu país entre 1997 e 2006. “As palestras antes do jogo foram muito rápidas. O clima também não ajudava a concentrar. Além disso, era fim de ano e as partidas pouco valiam”, recorda o médio brasileiro. “Foi uma experiência única.” Não custa a acreditar que sim.