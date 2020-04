Big Brother: 20 anos de reality shows e público insaciável

No final do ano 2000, o Big Brother mudou tudo com a força de um pontapé televisivo. Num dia de Outubro, um acto violento na “novela da vida real” até suplantou o anúncio de recandidatura de Jorge Sampaio à presidência na abertura do noticiário da TVI, o canal que ganhou a guerra das audiências com um programa que a concorrência quis pagar para não exibir. É uma força imparável, esta de olhar para a vida dos outros. Em 1973, estreou-se nos EUA um programa sobre o quotidiano de An American Family e a antropóloga Margaret Mead não tinha dúvidas: nascia “uma nova forma de arte”, “tão significativa quanto a invenção do drama, ou do romance”. O Big Brother (BB) volta este domingo a Portugal.

