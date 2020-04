Dois estados de espírito

No confinado, reorganizar distâncias interpessoais no trabalho, colocar obstáculos físicos nos balcões para fixar o distanciamento. Alguma tensão emocional mas gerível, os diálogos com os clientes mantêm-se, algumas interrogações. No de emergência, coloca-se a porta entreaberta, não se permite a entrada, não se baixam os braços, equaciona-se a atitude e o futuro.

No domingo estabelece-se o acordo com a Cooptáxis, encomendas em casa dos clientes, acorda-se o Facebook, o Instagram e o mail, os multibancos perdem cor de tanto desinfetante, as nossa mãos estranham as luvas.

Suficiente, claro que não.

Clientes que agradecem poder comprar o caderno de exercícios para o filho, clientes algo distraídos que perguntam aborrecidos porque não podem entrar. Um dia de cada vez, o futuro será diferente, sim, fica a pergunta, teremos condições para o construir, a vontade existe.

Hoje já se reflete um pouco sobre o que passou e o que será.

Começa-se a percecionar que tipo de normalidade se seguirá, naqueles dias não foi assim, olhávamos uns para os outros e ninguém tossia, ninguém espirrava, corria-se o risco de sermos excluídos do nosso núcleo. Palavras novas eram interiorizadas, estado de emergência, layoff, estatísticas desta vez não de eleições mas de saúde, comentava-se. Tudo intenso e em simultâneo, horários modificados, quem fechou, quem não fechou, conseguimos satisfazer a encomenda de cliente, sim ou não, o que dizemos como informamos.

Observo como a equipa não desiste, os defeitos de cada um estão lá mas ela vai na mesma direção, faço reflexões, elogio o serviço da Cooptáxis, eu que valorizo o conforto da concorrência dou por mim a pensar em quem viu a oportunidade, não se transportam passageiros, transportam-se encomendas no difícil ganha o analógico ao digital, no difícil ganha o comércio de rua, os gigantes tombam e os habitantes descobrem que há uma pequena padaria, uma pequena mercearia que até tem álcool e desinfetante a preço aceitável, que estranho esta normalidade, eles sempre estiveram lá e só agora reparamos neles.

Vendemos livros, jornais, borrachas, lápis, vamos lendo, estes momentos também servem para identificar quem tem ADN cultural na sua atividade, encontram-se comportamentos distintos, uns por iniciativa facilitadora, outros brutais na entropia que colocam, é sempre assim.