“Pessoas com deficiência não podem ficar para trás.” Quase um terço em risco de pobreza e exclusão

Em Portugal, como em toda a União Europeia, as pessoas com deficiência têm maior probabilidade de viver no desemprego e na pobreza do que as outras. Em plena pandemia de covid-19 e a antecipar uma crise económica, Rui Coimbras, representante do Fórum Europeu das Pessoas com Deficiência, pede que não se deixe estas pessoas para trás e que, pelo contrário, se consolidem as medidas antes tomadas.

