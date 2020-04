A covid-19 mostra que a democracia portuguesa é madura

O 25 de Abril faz hoje 46 anos num inédito contexto nacional e mundial de crise provocado pela pandemia de covid-19. Quando está em vigor a terceira quinzena de estado de emergência, decretado a 18 de Março, e perante a perspectiva de Portugal estar a iniciar o pior período de crise económica e social, é possível confirmar que, pelo menos até agora, a democracia portuguesa é madura e sólida.

Esta conclusão não é nova, como prova o estudo do V-Dem Institut divulgado pelo PÚBLICO na semana passada, que coloca Portugal no sétimo lugar no ranking das democracias liberais europeias, apenas ultrapassado pela Dinamarca, Estónia, Suécia, Suíça, Noruega e Bélgica. Mas esta maturidade e solidez da democracia portuguesa têm também sido demonstradas pela forma como as instituições e os partidos políticos têm sabido agir neste período de crise, provando que de facto o Presidente da República e o primeiro-ministro tinham razão quando afirmaram que, apesar do estado de emergência, a democracia não estava suspensa.

A maturidade da democracia portuguesa é demonstrada mesmo pela polémica sobre se a Assembleia da República devia ou não realizar as habituais celebrações oficiais do 25 de Abril. É salutar a diversidade de opiniões, embora seja, para mim, cristalino que o Parlamento tem a obrigação de assinalar a data, enquanto centro vital da representação política em Portugal. Ser deputado não é uma profissão, é desempenhar um mandato de representação política eleitoralmente legitimado. Aliás, o Parlamento celebra a 25 de Abril não só o acto fundador da democracia portuguesa, o golpe de Estado de 1974, mas também o acto fundador do parlamentarismo democrático, a eleição dos deputados à Assembleia Constituinte, a 25 de Abril de 1975.

Há, porém, diversas provas da maturidade e da solidez da democracia portuguesa dadas pelas instituições e pelos partidos políticos, e isso tem sido importante para a qualidade da gestão do combate e da prevenção não só da crise de saúde pública mas também da hecatombe economia e social que pode estar a desenhar-se. Essas provas são dadas através da acção de políticos, cuja qualidade se tem revelado no dia-a-dia.

Por um lado, tem havido competência e cooperação entre os protagonistas dos órgãos de soberania: Presidente da República, presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro. Ainda que com posições diversas, por exemplo em relação ao momento em que deveria entrar em vigor o estado de emergência. Com Marcelo Rebelo de Sousa a querer urgência na entrada em vigor da medida de excepção e António Costa a defender que havia recursos legais intermédios, que aplicou, aliás, como o fecho das escolas e a cerca sanitária em Ovar. Até Eduardo Ferro Rodrigues tem feito questão de marcar as suas posições. Disso é exemplo as sinalizações sobre futuro que faz na entrevista editada pelo PÚBLICO na quinta-feira.

De forma democraticamente madura têm-se comportado também os dirigentes partidários da oposição ou do PS, partido que exerce o Governo. Deve ser salientada a atitude do líder do PSD, Rui Rio, que numa carta aos militantes, alegando razões de ética e de patriotismo, se demarcou daqueles que “não resistem à tentação de agravar os ataques dos governos em funções”, neste contexto de combate à pandemia e aos seus efeitos económicos e sociais. Foi essa atitude perante o momento que levou Rui Rio a assumir antes a sua disponibilidade para viabilizar os orçamentos do Estado até ao fim da legislatura.

Atenção, a atitude de Rui Rio não tem sido a de mera muleta do Governo. Basta lembrar o voto do PSD contra as medidas de libertação de presos. O líder do PSD tem sabido estar presente e avançar com propostas e com ideias que, a seu ver e da direcção do seu partido, podem melhorar as soluções e as respostas dadas pelo Estado à crise. E esse esforço tem dado frutos. Ainda na quarta-feira, no debate quinzenal, foi possível ver o primeiro-ministro, António Costa, em resposta ao deputado do PSD Álvaro Almeida, a anunciar que ia avançar com legislação para concretizar uma proposta feita anteriormente por Rui Rio, baixar de 23% para 6% o IVA sobre as máscaras e o gel desinfectante. A medida foi aprovada no Conselho de Ministros, na quinta-feira.

Também a generalidade dos partidos parlamentares tem estado bem. Os partidos da oposição têm direito a estar contra todas ou algumas das medidas do Governo. A divergência e o debate de posições diversas ou díspares são a seiva da democracia. É normal que o CDS assuma um pendor por medidas mais musculadas, assim como é normal que o BE e o PCP levantem a bandeira da defesa dos direitos dos trabalhadores e do emprego, sobretudo o PCP, com a sua ligação histórica com a CGTP. Mas todos têm contribuído para demonstrar a maturidade e a solidez da democracia portuguesa.