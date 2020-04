Partidos firmes na despenalização da eutanásia acusam Federação pela Vida de impor “agenda teocrática”

Os partidos políticos que apresentaram iniciativas legislativas na Assembleia da República para descriminalizar a morte assistida em Portugal ficaram indignados com o desafio da Federação Portuguesa pela Vida (FPV) para que retirassem os projectos de lei sobre a eutanásia - já aprovados pelo Parlamento, na generalidade - com o argumento de que, nesta altura, o país deve estar exclusivamente focado no combate à covid-19.

Continuar a ler