A contradição como conduta

Muito obrigado aos cidadãos anónimos que lutaram contra a ditadura, contribuindo para o 25 de Abril. Muito obrigado a toda a classe política saída da revolução. A toda mesmo, porque o 25 de Abril não é propriedade da esquerda. Mas comemorar o dia da liberdade com pompa, nesta circunstância, é eleger a contradição como conduta. Pedir o confinamento da população e, ao mesmo tempo, fazer da casa da democracia local de festa não fica nada bem aos representantes do povo. Na verdade, custa até a acreditar. Os chefes do Estado e do Governo vão dar um péssimo exemplo aos portugueses.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Ferro Rodrigues e as celebrações de Abril

Já se percebeu que Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República, é, por vezes, arrogante, indelicado (observem-se as reprimendas que faz a André Ventura – goste-se ou não das intervenções deste deputado) e obstinado. A pretensão de levar por diante as celebrações do 25 de Abril na AR – numa altura em que o país vive um período delicado e perigoso com a propagação insidiosa da covid-19 e quando os portugueses, com a vida virada do avesso e sujeitos ao aborrecido confinamento em suas casas estão mais preocupados com as suas vidas do que com as comemorações do 25 de Abril – não passa de mero capricho e teimosia. Aliás, refira-se que, segundo o PÚBLICO, uma petição online para o cancelamento das comemorações do 25 de Abril juntou mais de 50 mil assinaturas, enquanto a petição do poeta Manuel Alegre, a favor das comemorações deste ano, apenas reuniu mil e tal assinaturas. Para muitos jovens de hoje, empregados a recibo verde, desempregados e, agora, com o espectro alargado de maciço desemprego, o promitente 25 de Abril está longe, muito longe dos seus anseios e aspirações. Abril, em 2020, está desfigurado. À época, a revolução de Abril permitiu que milhares de jovens não fossem para a guerra colonial, mas hoje vêem-se obrigados a sair do seu país para arranjarem empregos dignos; a revolução de Abril permitiu que os militares do quadro - que se encontravam saturados do conflito armado, esgotados e não viam solução para sair do lodaçal da guerra - não continuassem a combater; a revolução de Abril permitiu que regressasse a ansiada liberdade de expressão e até permitiu, o que é extraordinário, que o PCP esteja representado na Assembleia da República, e apoie e aprecie os incontestados ditadores Xi Jinping da China e Kim Jong-un da Coreia do Norte. Afinal, les beaux esprits se rencontrent.

António Cândido Miguéis, Vila Real

25 de Abril na AR, claro

Antes de mais devo esclarecer que fui militante vinte e tal mil desde 1974 do PPD (um cartão branco impresso a cinzento escuro) e o 935 após a refiliação até 1997 quando Marcelo Rebelo de Sousa enterrou a social-democracia pondo o PSD no PPE. Actualmente sou um social democrata sem partido. Na Assembleia da República a maioria dos representantes (deputados) eleitos pelos portugueses decidiram comemorar o 25 de Abril com redução de deputados e convidados. Devido às contingências acho perfeitamente normal, no essencial todos os partidos estão representados para transmitir a sua mensagem política.

Eis que os que têm alergia ao 25 de Abril começaram a destilar contra as comemorações, não respeitando a vontade da maioria dos representantes eleitos pelos portugueses. Basicamente os que têm alergia ao 25 de Abril são a direita e talvez um terço do PSD e dois terços da esquerda à esquerda do PS derrotados no 25 de Novembro. Se os que têm alergia ao 25 de Abril acharem que não se deve comemorar a data só têm um caminho: ano após ano propor a não comemoração até ao ano em que tiverem a maioria dos representantes eleitos do povo português contra as comemorações.

Até aí, acatar democraticamente a vontade da maioria dos representantes eleitos do povo português.

Américo Leite

Celebração do 25 de Abril

Mais uma vez me dirijo ao meu órgão de comunicação de referência, para, analisando o artigo de opinião de Ascenso Simões, publicado no site no dia 23 de Abril de 2020, sobre as tão polémicas comemorações. Digo “mais uma vez...”, por que desde que tomei conhecimento da decisão dos deputados da Assembleia da República, desde logo formalizei directamente junto do presidente deste órgão de soberania e do primeiro-ministro, o meu espanto e profunda apreensão pelo que tal imagem - uma conglomeração de mais de 130 pessoas num espaço fechado, sem reais garantias de respeito pelas medidas de isolamento social em espaços públicos - nomeadamente o uso de máscara -, poderá representar junto da opinião pública, transmitindo uma falsa sensação de segurança e incentivando, muito provavelmente, o desrespeito pelas directivas das autoridades de saúde.

Sinto-me, para além disso, profundamente afrontada com a insinuação de que serão os defensores do “antigamente” a discordar de tal cerimónia nos moldes em está a ser pensada. Não posso deixar de clarificar que desde “o primeiro dia inteiro e limpo...” tenho vindo a celebrar publicamente tal data, com enorme alegria e emoção. O meu pai foi um dos camponeses da lezíria ribatejana a ser preso pela PIDE durante a greve 1944 no Baixo Ribatejo, tendo-nos deixado como o mais precioso legado - a defesa da democracia e da liberdade responsável.

Assim, também sugeri junto dos diferentes órgãos de soberania a celebração do 25 de Abril numa cerimónia com a presença dos presidentes da República e da Assembleia da República, do primeiro-ministro, bem como de cada um dos líderes de cada bancada parlamentar, com as imagens da Revolução dos Cravos, ao som de Grândola, Vila Morena. Acredito sinceramente que tal ecoaria fundo junto de cada um dos concidadãos - que se encontram, e muito bem, em confinamento no domicílio, salvo circunstâncias excepcionais!

Matilde Brás Carlos, Mafra

Dois pesos, duas medidas

​O Parlamento tem estado a funcionar dentro deste período de cautelas. Seria estranho que assim não fosse. E na dita casa da democracia, não homenagear o 46.º aniversário do 25 de Abril, data gloriosa da História de Portugal, é que seria também suspender a democracia. Festejar na rua é óbvio que, infelizmente, não se pode. Votou-se na Assembleia da República três estados de emergência que foram apoiados pelos criadores duma petição pública contra aquelas comemorações. Em que ficamos? A AR pode reunir para suspender liberdades, direitos e garantias dos trabalhadores, mas já não pode comemorar o 25 de Abril? Mais fácil apanhar um demagogo do que um coxo...

Nesta matéria, os órgãos decisores do evento deveriam ter chegado ao número actual de pessoas presentes. Não teria havido lugar a petições. Quem é contra não gosta da génese do 25 de Abril! O presidente da AR tem razão ao defender a celebração e, mais ainda, quando a situação política não pode estar à mercê de populismos extremados da direita, que sempre odiaram Abril Por ter sido presidente da República, Cavaco Silva, iria à comemoração. Mandou dizer que já não ia e educadamente nem justificou... Agradecemos que tenha recusado. O 25 de Abril é amado, sobretudo, pelos mais vulneráveis...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Atitudes

O governo e o Presidente da República decidiram manter as comemorações do 25 de Abril, na Assembleia da República, incluindo um conjunto alargado de convidados, muitos dos quais, pelo que consta, do decreto-lei que promulgou o estado de emergência, nem sequer poderiam estar presentes (por se incluírem no grupo de risco). Não está em causa a importância da data ou a dimensão da cerimónia, mas sim a atitude e o exemplo transmitido ao resto da população. Para além disso e mais grave, o que dirão os milhares de empresários que se viram forçados a encerrar as suas actividades - muitas das quais não irão reabrir - da cerimónia, sabendo, que no seu local de trabalho os riscos de contágio serão semelhantes àqueles que se irão verificar hoje na AR. No estrangeiro, a maior parte das celebrações simbólicas foram canceladas ou terão lugar, sem o contacto físico, dos convidados.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Liturgias, forma e conteúdo

Com o 25 de Abril e respectivas comemorações, há duas coisas que se repetem, quase tão certo como chegarem as andorinhas na primavera. A primeira é o carácter enfadonho das comemorações oficiais, incapazes de passarem uma mensagem mobilizadora e de transmitir algo que seja ouvido com interesse, sobretudo por quem não viveu nem o antes nem o dia, sendo que isso devia ser o prioritário. São discursos dos próprios para os próprios e como se bastasse uma vez por ano ir ao frigorifico ou à estufa buscar um cravo vermelho e cumprir uma liturgia.

A segunda é a facilidade com que se arranja uma polémica, seja sobre a forma, seja sobre quem se convida ou quem participa. O subjacente à maioria das polémicas é existir um grupo que entende ser mais igual do que os outros, quando o 25 de Abril no espírito e na realidade do dia foi muitíssimo mais abrangente do que pretendem alguns agora reivindicar e capitalizar.

A situação excepcional que o país e milhões de portugueses vivem exigia fazer diferente e não invocar um “direito adquirido” a celebrar, simplesmente como dantes. Vejam as imagens impressionantes de Roma nas celebrações pascais. Perderam impacto e significado pela adaptação ao tempo actual? Não, muito pelo contrário. Por aqui, fazemos umas contas mais ou menos científicas quanto a lotações e distâncias e tudo como sempre. Desculpem lá, mas podem deixar de ficar parados a olhar para trás e ter sensibilidade para entender e falar ao país presente? 25 de Abril deveria ser futuro e não passado.

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

25 de Abril

Sobre a sessão do 25 de Abril na AR em 2020: se há ano em que se justifica realizar esta sessão é este. Pelo seguinte: um efeito secundário da pandemia foi o grande aumento de presenças dos vários agentes políticos na comunicação social: Presidente da República, primeiro-ministro, muitos ministros, vários secretários de Estado, representantes de organizações sociais e profissionais (Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, associações patronais e laborais, etc.) e até vários políticos e responsáveis de países europeus e não só... Isto é, a dimensão política das sociedades ganhou uma visibilidade muito grande e estou convencido que muitos cidadãos ganharam um maior interesse pelas questões sociais e políticas desde o início da pandemia. Estou convencido que muitos cidadãos começaram ou aprofundaram o seu interesse pelos problemas sociais e políticos desde Janeiro e Fevereiro de 2020. Portanto, a sessão do 25 de Abril na AR, que não é, ou não deve ser, propriamente uma comemoração nem uma evocação do passado (e muito menos uma festa dos deputados) mas um momento de apresentação de ideias e de projectos políticos relativos à urgência do presente e à perspectivação do futuro. É uma boa ocasião de aprofundar essa reflexão e o debate político. Portanto faz todo o sentido ser realizada nas condições logísticas definidas pela Direcção-geral da Saúde.

Manuel Beirão dos Reis, Lisboa

Os portugueses merecem muito mais

As crianças não podem ir à escola, muitas pessoas não podem ir trabalhar e os que trabalham estão a fazê-lo muitas vezes pondo em risco os que lhes são queridos. Os avós e netos estão privados de relacionamento, há quem esteja a morrer sozinho, as populações estão privadas do convívio, e tudo isto acontece com uma dignidade e unidade nacional que nos orgulha.

Depois de todo o esforço e depois de privados de circular no período da Páscoa, época em que a visita por parte da família à terra é o acontecimento do ano para muitos, dando direito a prisão com a justificação de salvar vidas, chegamos aos dias 25 de Abril e 1 de Maio. Eis que afinal, parece que há coisas mais importantes e que estes festejos se sobrepõem a tudo e que têm direito a uma situação de excepção. E em nome da liberdade, o poder político prepara-se para, em pleno estado de emergência, dar o pior dos exemplos. Qual liberdade? Liberdade de quem?

Com que legitimidade continuamos a cumprir o nosso papel de pais, a convencer os nossos filhos em plena adolescência que não podem estar com os amigos, o mais importante nesta altura da vida deles. E aos nossos pais, que em vez de gozarem o fim de vida com companhia, lhes pedimos que fiquem em isolamento de tudo e todos. Acreditem que festejar o 25 de Abril e 1 de Maio de acordo aglomerados e saída à rua não se sobrepõe a tudo o que estamos privados nestes dias. E é um péssimo sinal... um péssimo exemplo...

Por isso, dr. António Costa, como chefe do governo, peço que reconsidere a forma como vão ser vividos estes dias. Queremos continuar a reconhecer autoridade e coerência no Estado português. Adivinham-se tempos difíceis, é vital continuar a sentir o país unido e a remar no mesmo sentido. Fiquemos em casa a festejar estes dias de liberdade, esta verdadeira liberdade interior à qual estamos a corresponder da melhor forma, porque é em liberdade que entregamos todo este sacrifício, fazemo-lo uns pelos outros com a consciência de que cada um faz a diferença. Estamos a viver em verdadeira solidariedade. Não desperdicemos este bem.

Marta Teotónio Pereira, 53 anos, Lisboa

25 de Abril e 1.º de Maio

Muita polémica tem havido sobre as celebrações, este ano, do 25 de Abril e do 1.º de Maio. A direita, mortinha por arranjar um pretexto para não fazer qualquer uma dessas cerimónias, queria proibi-las este ano. É natural e assim será se um dia chegar ao poder. Alguns sectores da esquerda ficaram hesitantes com o problema e até alguns concordaram com a direita extrema. Ora o que eu penso é que não há motivo para tanto alarido. Se a Assembleia está em funcionamento – contrariamente ao que queria a direita – então trata-se de apenas mais uma sessão parlamentar. É até uma boa ocasião para os parlamentares e o Presidente da República darem o exemplo e apresentarem-se todos de máscara e com o devido distanciamento; também para porem o foco dos seus discursos na grande conquista que nos deu o 25 de Abril, que foi a implementação do Serviço Nacional de Saúde que tantas vidas tem salvo. Quanto ao 1.º de Maio, seria de grande ingenuidade proibir a sua celebração. Nem nos mais negros anos da ditadura ele não deixou de ser comemorado. O que interessa é que os líderes sindicais dêem também o exemplo aparecendo com máscara e seguindo as regras que este estado sanitário de excepção impõe. Porque o mundo está perigoso, sanitária e politicamente, espero que o lema destes dias seja a mensagem do Edgar Morin: “Que o confinamento físico favoreça o desconfinamento dos espíritos”.

José Carlos Palha, Gaia