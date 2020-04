1. Por vezes, raras, as emoções afectam o distanciamento e a racionalidade indispensáveis a quem exerce a minha profissão. Ontem, enquanto escrevia esta crónica, ainda era esse o meu estado de espírito. Acabara de assistir pela televisão à celebração do 46.º aniversário do 25 de Abril na Assembleia da República. Uma vida. Já não me lembro de ter sentido tanta felicidade perante uma cerimónia a que assistimos todos os anos. Talvez a tivesse sentido nos primeiros anos ainda mais do que ontem. Mas ontem senti-a com orgulho e com um enorme sentimento de alívio. O que teria sido se tivesse de passar este dia sem poder celebrar a data que nos restituiu a todos a liberdade — os que a viveram, como eu, e os que apenas a conhecem nas imagens, nos relatos e na experiência transmitida —, sem a possibilidade de assistir a uma cerimónia que não perdeu um milímetro da sua dignidade e da sua beleza essencial e que nos encheu o coração? Os representantes que elegemos cumpriram o seu dever. O Presidente da República fez o seu melhor discurso de sempre. Encontrou as palavras exactas para dizer porque estava ali, porque tinha de estar, porque era indispensável que estivesse ali. Porque não hesitou um segundo a decidir que ontem era ali o único lugar onde deveria estar. Cumpriu a missão que tão bem tem desempenhado nesta tremenda crise: fazer pedagogia. Mas fê-lo de forma iluminada e brilhante. Para quem o ouviu, não terão ficado grandes dúvidas sobre as razões pelas quais o Parlamento devia abrir as suas portas para celebrar o 25 de Abril. Depois de uma polémica em torno das celebrações tão exaustiva e, por vezes, tão negativa, foi um bálsamo.

