China envia equipa que inclui médicos para dar assessoria relacionada com Kim Jong-un

A China enviou uma equipa que inclui médicos à Coreia do Norte para dar assessoria ao país sobre Kim Jong-un, noticiou a agência Reuters. Há uma semana que há suspeitas de o líder norte-coreano estar em convalescença, depois de uma operação cirúrgica ao coração.

Mas, segundo a Reuters, não é possível tirar conclusões sobre a saúde de Kim Jong-un apenas com base nos relatos da visita da comitiva chinesa à Coreia do Norte.

As notícias sobre a deterioração do estado de saúde de Kim começaram a 15 de Abril, quando faltou às comemorações do 108.º aniversário de Kim Il-Sung — o seu avô e fundador da Coreia do Norte e do seu regime, que morreu em 1994.

Dias depois, um site gerido por dissidentes do regime que vivem na Coreia do Sul noticiou que se submetera a uma operação cardiovascular e que estava em estado grave.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A informação não foi, no entanto, confirmada pelos governos de países que monitorizam a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão e a China — este, o maior aliado do Governo norte-coreano.

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, foram várias as ocasiões em que Kim Jong-un desapareceu por períodos longos. No início deste ano, não apareceu em público durante 21 dias. Em 2014, esteve um mês sem aparecer, ficando a saber-se, bastante tempo depois, que fizera uma cirurgia para retirar um quisto de um tornozelo.