Lezíria do Tejo faz dois mil testes em lares de idosos

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) iniciou, esta sexta-feira, um plano de realização de 2000 testes aos funcionários e outros colaboradores dos lares de idosos dos onze concelhos da região. A iniciativa vai estender-se por “duas a três semanas” e está a ser coordenada no terreno pelos agrupamentos de centros de saúde da Lezíria e do Estuário do Tejo. Para a concretização deste plano de prevenção da covid-19, a CIMLT fez um levantamento do número de colaboradores dos lares de instituições sociais da região e adquiriu dois mil testes à Faculdade de Farmácia de Lisboa.

A recolha das amostras para os primeiros 198 testes decorreu, na sexta-feira, no concelho de Benavente, abrangendo colaboradores dos lares da Misericórdia de Benavente e do Centro de Bem-Estar Social Padre Tobias de Samora Correia.

“Esta iniciativa é prova de que as autarquias têm tido um papel inestimável na resposta a esta pandemia. A CIMLT, através das suas onze câmaras, já adquiriu testes, ventiladores, máscaras e fatos de protecção. Ao todo foram mais de 400 mil euros investidos na protecção das pessoas'’, salienta Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim e da CIMLT.

Segundo o autarca, a estes dois mil testes contratados com a Faculdade de Farmácia juntam-se os testes realizados directamente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde “para que se possam testar rapidamente todos os colaboradores dos lares desta região. Uma resposta global de várias entidades, coordenadas no terreno pelos ACES. Somos onze presidentes de câmara, de vários partidos, com ideias diferentes. Discutimos soluções, pontos de vista, mas chegamos sempre a consensos. Esta é uma enorme mais-valia, porque ninguém se salva sozinho e juntos somos mais fortes”, acrescenta o autarca do PS. Segundo Pedro Ribeiro, o próximo passo do plano de testes está marcado para segunda-feira, com recolha de amostras junto dos colaboradores do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Antes, já a CIMLT havia decidido criar um fundo de 270 mil euros para criação de uma reserva estratégica de máscaras e equipamentos protecção individual para apoio aos municípios. Deste montante, cerca de 225 mil euros destinaram-se à aquisição de material médico e de nove ventiladores para o Hospital Distrital de Santarém. Com cerca de 250 mil habitantes, os onze concelhos que integram a CIMLT registam, até este sábado, 207 casos de infecção com o novo coronavírus, de acordo com a Direcção-Geral de Saúde.