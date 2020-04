Já enviou um felizgrama hoje?

No espírito dos velhinhos telegramas cantados ou dos modernos e doces “chocogramas” com mensagens em tabletes de chocolate, surge agora uma opção para levar alegria àqueles que não podemos abraçar.

A ideia vem da Felizes.pt, plataforma portuguesa de encontros que, nestes tempos de isolamento, resolveu alargar o alcance e incentivar ao envio de mensagens calorosas à cara-metade, aos pais, aos avós, aos amigos, a um vizinho solitário, ao colega de trabalho, àquele enfermeiro conhecido ou mesmo à senhora da loja da esquina. Pode ser também uma forma diferente de surpreender no Dia da Mãe, que se avizinha.

É só fazer uma publicação no Instagram com uma imagem, acompanhada de uma mensagem escrita com o coração e poucas palavras.

O maior prémio é o sorriso de quem recebe, mas não é o único: o remetente habilita-se a ganhar um par de vales da Netflix para ver um filme, ainda que à distância, com outra pessoa. O passatempo decorre até 30 de Abril e os vencedores — os cinco felizgramas mais criativos — serão anunciados a 4 de Maio.

Para participar, basta marcar o post com #felizespt e #felizgrama, identificar a conta de Instagram felizespt, respeitar o limite de 400 caracteres (incluindo espaços) e não se esquecer de usar “STOP” como ponto final, à boa moda antiga dos telegramas originais.