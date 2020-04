The Apple Factory: uma maçã verde e várias camadas de doces

Ao primeiro olhar, trazem-nos à memória as maçãs do amor vendidas em feiras e festas populares, mas assim que as trincamos notamos a diferença. O caramelo macio abre caminho a uma nova camada de doce – chocolate, bolacha, canela, entre outras delícias – e permite que o amargo da fruta e o açucarado da cobertura se fundam na perfeição. São maçãs caramelizadas gourmet e não param de conquistar miúdos e graúdos. A proposta lançada pela The Apple Factory também contempla edições especiais, como é o caso do Dia da Mãe, que está aí à porta, e surge associada a outros dois produtos feitos à base de caramelo: as caramelitas e o blondie.

Há já três anos que estas maçãs andam a tentar ganhar lugar cativo entre o vasto leque de oferta de doces em território luso – são mais conhecidas nos Estados Unidos da América e, também, no Brasil – e a jornada até não tem corrido nada mal. Seja na banca que a The Apple Factory tem no Mercado Manuel Firmino, em Aveiro – temporariamente fechada devido à pandemia da covid-19 –, seja através das encomendas que vão chegando de vários pontos do país, a verdade é que estas maçãs doces vão somando cada vez mais fãs. E a culpa é de Denise Shibata, brasileira originária de Curitiba, a viver em Aveiro há já quase quatro anos.

Quando chegou ao nosso país, a antiga marketeer acabou por fazer uma formação de empreendedorismo para estrangeiros que não tardou a dar frutos. “Sempre gostei dessa parte da cozinha e queria fazer algo na área dos doces”, introduz. Consciente de que a doçaria portuguesa “é riquíssima”, Denise Shibata percebeu que tinha de inovar, apresentar algo completamente diferente. “Como as maçãs caramelizadas já eram um doce que eu gostava de comer no Brasil, e como não se consumia por aqui, decidi começar a procurar receitas e a fazer experiências”, relata. Estava, assim, iniciado o percurso que a conduziu até à constituição da marca The Apple Factory.

Maçã verde de boa qualidade

A receita das maçãs caramelizadas é, aparentemente, simples: basta uma boa maçã verde – preferencialmente, portuguesa –, caramelo artesanal e cobertura extra ao gosto do freguês. “Às de bolacha oreo, canela e chocolate, eu fui juntando alguns sabores tradicionais daqui”, desvenda, exemplificando com “a inclusão da flor de sal de Aveiro na maçã de amendoim ou as broinhas de ovos-moles”.

A palavra de ordem passa por inovar, nos sabores e não só. “Talvez sejam já uns 20 sabores que vão e vêm, fora as maçãs temáticas, criadas para os dias especiais”, aponta, lembrando as edições do Dia dos Namorados, Dia das Madrinhas, Dia da Mulher ou Dia da Mãe, e nas quais aplica uma dose extra de criatividade. Sendo formada em design, a tarefa fica mais facilitada. “O aspecto do produto e também a sua embalagem é algo que eu prezo muito”, vinca a empresária, que decidiu apostar também na confecção das caramelitas e do blondie. As primeiras são feitas com duas bolachas estaladiças recheadas com o mesmo caramelo das maçãs. O outro é um bolinho maciço de chocolate branco com cobertura de caramelo salgado (um brownie branco).

Perante o surto de coronavírus, a primeira reacção de Denise Shibata passou por suspender a actividade, mas os clientes habituais não tardaram a começar a dar nota da sua vontade de voltar a adquirir as maçãs caramelizadas. “Com o aproximar da Páscoa, as pessoas começaram a pedir as maçãs para oferecerem como presente”, relata. Ainda que mantenha a banca do Mercado Manuel Firmino fechada, a The Apple Factory decidiu, assim, voltar a abastecer a sua clientela, mediante encomenda e com entregas ao domicílio, via CTT – a esta altura está já a criar a edição especial dedicada às mães.

As normas de higiene e segurança alimentar foram reforçadas, com o uso “de máscara e luvas”, destaca Denise Shibata, referindo que, “tal como já era feito, as maçãs são cuidadosamente lavadas e esterilizadas, e as maçãs também já saem da produção devidamente embaladas e acondicionadas”.

