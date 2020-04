Alguns vão todos os anos, como o homem que carrega a bandeira como quem leva o país às costas, outros, desceram a Avenida de Liberdade para marcar presença no 25 de Abril pandémico. Numa Lisboa esvaziada, cada um fez-se maior. O casal com a coluna que gritava Grândola, o homem com uma fralda na cara, as amigas de sorriso rasgado. Cada que foi à rua, levava com ele os outros tantos que ficaram em casa. E todos foram bastantes.