De cravo e guitarra na mão, assim se cantou o Grândola Vila Morena nas varandas de Gaia

Pela primeira vez, o 25 de Abril não se festejou nas ruas, mas nem por isso deixou de ser comemorado. Em Vila Nova de Gaia, cumpriu-se o apelo da Associação 25 de Abril para que, este sábado, às 15 horas, o país viesse à janela cantar Grândola vila morena e o hino nacional.

“A calamidade que enfrentamos evidencia, uma vez mais, o valor inestimável do Serviço Nacional de Saúde como eixo estruturante do regime democrático, só possível graças à Revolução de Abril e que importa defender e reforçar, cumprindo-nos dirigir uma sentida e justa saudação a todos os profissionais de saúde pela sua abnegada dedicação à causa pública, tantas vezes com risco para a própria vida”, escreveu a associação.

Nem o inimigo, desta vez invisível, calou as vozes dos gaieneses que, à hora marcada, entoaram esta canção de Abril. Com cravos e bandeiras à janela.