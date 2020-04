As imagens de um 25 de Abril diferente na Assembleia da República

Com menos deputados e convidados que não marcaram presença, as celebrações de 25 de Abril em tempos de pandemia foram diferentes. A sessão começou com um minuto de silêncio em memória das pessoas que em Portugal morreram na sequência da codiv-19.

De cravo estavam vários deputados do PS, alguns do PSD - não o líder, Rui Rio -, todos os do Bloco de Esquerda e do PCP e também os três membros do Governo que acompanham nesta cerimónia o primeiro-ministro, António Costa, ele próprio com esta flor na lapela, tal como o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

O vermelho foi também uma cor escolhida por muitos deputados para a sessão solene, com várias gravatas desta cor, alguns vestidos, blusas ou calças.

As máscaras, que não foram uma recomendação da Direção-Geral de Saúde devido à dimensão do edifício, foram, este sábado, ainda mais raras que nos plenários anteriores: apenas a deputada do PSD Filipa Roseta recorreu a este equipamento de proteção individual.