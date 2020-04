Polónia prevê regresso do futebol no final de Maio

O campeonato polaco de futebol, suspenso devido à pandemia de covid-19, deverá regressar no final de Maio, sem público, anunciou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

“Temos um plano preciso para o primeiro jogo da ‘Ekstraklasa’ [liga profissional de futebol], que poderá acontecer no final de Maio”, disse o governante, após reunião com os ministros dos desportos, da saúde e com as entidades organizadoras.

No país, os futebolistas têm estado em isolamento, mas podem retomar os treinos mediante regras sanitárias muito rigorosas. Em relação ao desporto, em geral, Morawiecki anunciou o regresso do “speedway”, modalidade motorizada muito popular na Polónia, com a primeira corrida a 12 de Junho, mas sem público, para além da abertura de dois centros de treino para atletas olímpicos.

Os campos desportivos também serão abertos a partir de 4 de Maio, limitados a seis atletas, e os jogos de ténis em recinto aberto estão igualmente autorizados.

A Liga de futebol da Polónia conta com vários futebolistas portugueses, entre os quais Luís Rocha, André Martins e Salvador Agra (Légia Varsóvia), Tiago Aves (Piast Gliwice), Pedro Tiba (Lech Poznan), Rafael Lopes (Cracóvia), Tomás Podstawski (Lech Poznan), Ricardo Guima (Lodzki) e Zé Gomes e Flávio Paixão (Lechia Gdansk).

O campeonato, liderado pelo Légia Varsóvia, foi interrompido devido à pandemia do novo coronavírus após a 26.ª jornada, no fim-de-semana de 7 e 8 de Março.