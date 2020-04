O que significa ser livre? A resposta segue dentro de momentos, no Canal180

No dia 25 de Abril, há nove anos, nascia o Canal180, um projecto televisivo alternativo e independente, inteiramente dedicado à cultura, às artes e à criatividade.

Com a liberdade inscrita no ADN, o canal celebra o seu aniversário com uma festa onde convida artistas, curadores, músicos, pensadores, fotógrafos e realizadores a responder à pergunta “O que significa ser livre?”

Na grelha deste sábado, disponível na televisão por cabo e online, é exibido o filme From Freedom To Freedom (Da Liberdade para a Liberdade), uma colectânea de dez curtas dos realizadores Vasco Mendes, Vincent Moon, João Diogo Marques, Diana Antunes, Felipe Rios, Nisha Jurairattanaporn, Diogo Cão, Sophy Romvari, Daniel Brereton e Miguel C. Tavares com José Alberto Gomes.

O alinhamento passa também pela série What’s Next?, que põe Jacco Gardner, David Wilson, Pauline Foessel, Kovi Konowiecki, Mariana Vilanova, David Quiles Guilló, Elise By Olsen, Helen Job e Albert Folch a partilhar a sua visão das oportunidades que aí vêm.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O convite para a reflexão é extensível a todos: quem quiser entrar na conversa, pode dar o seu contributo em www.canal180.pt, ficando ainda habilitado a receber um conjunto de ilustrações alusivas à liberdade e assinadas por Jonathan Calugi, Tara Deacon, Wasted Rita e Jordy van den Nieuwendijk.