Portas fechadas, mentes abertas. São Estratégias de Resistência

No cinema, diz o Cineclube de Viseu em comunicado, “a resistência pode ser um breve poema ou filmes de crítica social. Ou uma ofensiva contra o puritanismo (bem precisamos).”

As Estratégias de Resistência oferecem um novo Kit Cinéphilo, composto em parceria com a Cinemateca Portuguesa, a produtora Faux e o Lugar do Real.

Nos títulos disponibilizados aos amantes da sétima arte, estão Cartas a Uma Ditadura (2006), documentário de Inês de Medeiros; 25 de Abril: Uma Aventura para a Democracia (2000), realizado por Edgar Pêra; O Dia de Estreia de Close-Up (Il Giorno Della Prima di Close Up, 1996), de Nanni Moretti; Black Panthers (1968), de Agnès Varda; Surfavela (1996), documentário de Joaquim Pinto; e uma série de cinco filmes de Bruce Baillie, com as curtas Tung (1966), Mass For the Dakota Sioux (1964), Valentin de las Sierras (1971), Castro Street (1966) e All My Life (1966) digitalmente restauradas.