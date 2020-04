Imagens de Abril no espaço virtual

No site do Mira Forum, Porto, às 14h, é inaugurada A Idade da Inocência: Memórias a Preto e Branco, que reúne um conjunto de 21 fotografias, a maioria inéditas, captadas pela lente de Alfredo Cunha (n.1953, Celorico da Beira), um dos maiores ícones do fotojornalismo português, que é também autor de algumas das imagens mais conhecidas da revolução.

No Museu Nacional da Imprensa (MNI), também no Porto, é possível visitar 24/25 Abril nos Cortes, uma exposição que evoca “os mecanismos censórios que vigoraram em Portugal durante 48 anos”, mostrando por onde passou o lápis azul, da rádio à televisão, dos livros ao cinema, do teatro à imprensa escrita. Nos exemplos apresentados, podem ver-se notícias que foram alvo de cortes sobre a própria revolução, cartazes e textos alusivos à libertação após a queda do Estado Novo, bem como fotografias dos “Capitães de Abril” Vasco Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho e Pezarat Correia em momentos comemorativos do Dia da Liberdade. A mostra tem curadoria de Luiz Humberto Marcos, director do MNI, e conta com o apoio da Associação 25 de Abril e da Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Pode ser visitada até 30 de Setembro, no site do museu.