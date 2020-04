Grândola, Vila Morena à janela

O desafio é feito à escala nacional, sem sair de casa: em vez de descer a Avenida da Liberdade, em Lisboa, vá até à janela ou varanda cantar Grândola, Vila Morena, a música composta por Zeca Afonso e utilizada pelo Movimento das Forças Armadas a 25 de Abril de 1974, para anunciar a Revolução dos Cravos.

O momento simbólico está marcado para este sábado, às 15h, e pretende pôr os valores da liberdade a passear nas ruas, a várias vozes.

Ainda no capítulo das canções, e para assinalar a efeméride, o Teatro Aberto, em Lisboa, disponibiliza no seu site um concerto comentado, com direcção musical de João Paulo Santos, dedicado ao repertório de canções tradicionais portuguesas e Canções Heróicas de Fernando Lopes-Graça (este sábado, das 16h às 24h).