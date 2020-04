Janeiro estreia dois novos vídeos e lança de surpresa Sem Tempo

Sem aviso, o cantor e compositor Janeiro publicou esta sexta-feira nas plataformas digitais o lado B do seu novo álbum, que se chamará Com Tempo, Sem Tempo. E foi precisamente a segunda parte, Sem Tempo, que agora foi divulgada. Com produção de Janeiro e de Francesco Meoli, reúne 13 canções que contam com a participação, como convidados especiais, de músicos portugueses e brasileiros com quem tem trabalhado: Tiago Nacarato, Salvador Sobral, João Hasselberg, Tó Brandileone, Swilaw, Carolina Deslandes, Miguel Pité, Paulo Novaes, Beatriz Novaes e nāga.

O lado A do disco, Com Tempo, ainda sem data marcada para publicação, terá as mesmas canções do lado B mas gravadas por Janeiro de um só fôlego e sem interrupções. O que só acontecerá, diz ele, quando tiver a certeza de ser o dia certo. A ideia expressa no título, Com Tempo, Sem Tempo, é, diz Janeiro, “uma crítica subversiva à forma ultrarrápida com que andamos todos a viver - desrespeitando os tempos naturais das coisas e os fluxos terrestres. É, de alguma forma, sem saber quando compus estes temas, sobre este vírus – uma vez que ele nos afastou a todos e nos deixou isolados, cada um na sua casa, sozinhos.” A acompanhar este lançamento-surpresa, Janeiro publicou também dois videoclipes, Sem singular e Se me tocas, que vêm juntar-se a um outro, também recente e também do lado B do novo álbum, produzido e gravado com nāga, Ya, Ta Td Bem. Uma música, segundo Janeiro, “para motivar e fazer acreditar as pessoas que podem ultrapassar isto juntas.” Isto é a pandemia da covid-19, que acaba por marcar este seu novo trabalho.

Nascido em Coimbra há 25 anos, Janeiro estudou jazz na escola do Hot Clube e musicologia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas em Lisboa. Lançou um EP aos 20 e o primeiro álbum aos 23, Frag.men.tos. Em 2018, desafiado por Salvador Sobral, participou no Festival da Canção desse anos, com a canção (sem título), que depois gravou em Frag.men.tos. Com Tempo, Sem Tempo estará completo em 2020.