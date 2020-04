Agora há TDT na casa onde Júlia trabalha para que os filhos possam ver as aulas

Começa a aula de Inglês e Catarina soergue-se sobre a mesa redonda, como se ajustasse a concentração. Apoia o queixo sobre as mãos e fixa o ecrã. É o segundo dia de telescola, mas o primeiro nesta sala de aulas improvisada na cozinha. Na véspera, tinha estado ali um técnico a configurar a Televisão Digital Terreste (TDT) para que esta aluna do 8.º ano e os dois irmãos, mais novos, pudessem começar a acompanhar as lições na TV.

Continuar a ler