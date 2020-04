O que precisa de saber hoje sobre o coronavírus

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, revelou que a taxa de letalidade global em Portugal da covid-19 é, neste momento, de 3,7%. Há 854 mortos. António Lacerda Sales destacou ainda que 86,2% dos casos confirmados em Portugal estão em tratamento domiciliário. Os que estão em internamento representam 4,7%. Desde o início do surto já se identificaram 22.797​​ infectados e o número de pessoas dadas como curadas é de 1228. A informação foi apresentada na conferência de imprensa diária destinada a fazer o ponto de situação da pandemia. O resumo está em baixo.

Deslocações entre concelhos proibidas no fim-de-semana do 1.º de Maio

O primeiro-ministro terminou entretanto uma ronda de reuniões com os representantes dos sectores da hotelaria, restauração, turismo, comércio e serviços para analisar a possibilidade de serem levantadas as primeiras restrições ao seu funcionamento. Conclusão: está a ser estudada a hipótese de alguns estabelecimentos comerciais retomarem a actividade já a partir de 4 de Maio mas, antes, no fim-de-semana de 1, 2 e 3 de Maio, será retomada a regra de não haver deslocações entre concelhos, como aconteceu na Páscoa. Leia mais aqui.

​Ainda não terminaram o curso e já estão na linha da frente

Futuros médicos e enfermeiros voluntariam-se em hospitais improvisados, linhas de apoio e instituições. Combater a covid-19 tornou-se o primeiro emprego de profissionais de saúde recém-formados em Itália, Reino Unido, Portugal. Eles sempre quiseram estar na linha da frente — só não esperavam avançar tão cedo. A reportagem está aqui.

​“Há bebés que não estão a receber o leite da mãe e isso não faz sentido nenhum"

Diogo Ayres de Campos, director do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria e presidente eleito da Sociedade Europeia de Saúde Perinatal, diz que todos os bebés devem beber leite materno e contesta a norma da Direcção-Geral da Saúde que recomenda deitar o leite fora até que a mãe tenha duas análises negativas. Há até agora 51 grávidas ou puérperas com covid-19 em Portugal. Leia a entrevista aqui.

Menos crianças recebem vacinas. “Não podemos deixar de vacinar”

A coordenadora do Programa Nacional de Vacinação alerta para o facto de que vários pais têm tido receio de levar os seus filhos aos serviços de saúde por causa do surto de covid-19. Como consequência, menos vacinas foram administradas em Abril e Março. As autoridades de saúde dizem que a vacinação prioritária não deve ser adiada. Leia mais.

Idosos nos lares estão “deprimidos”

A Associação Amigos da Grande Idade quer que a proibição das visitas aos lares de idosos — decretada para evitar o risco de contágio pelo novo coronavírus — seja debatida de forma aberta “sem constrangimentos e sem receios do politicamente correcto”. A manutenção desta regra “de forma dura e inflexível” está a provocar “angústia, sofrimento, e ansiedade” nos idosos que não entendem por que razão os familiares deixaram de os visitar e se cansaram de falar com eles apenas pelo telefone, lê-se num texto que foi enviado esta semana para os grupos parlamentares e o Governo. Leia mais aqui.

PSP vai patrulhar passeios marítimos no Norte com drones

A PSP vai no sábado e no domingo recorrer a drones para patrulhar as marginais marítimas de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, onde, nos últimos fins-de-semana, tem sido notado um elevado número de pessoas na rua, a passear ou a praticar desporto, o que acaba por pôr em causa o distanciamento físico que vem sendo pedido à população para prevenir infecções. Leia mais aqui.

Mercados da dívida ainda pouco convencidos com decisões dos líderes europeus

O entendimento entre os líderes europeus em relação à necessidade de avançar com um plano de recuperação económica na UE não foi o suficiente para aliviar o clima de tensão a que se tem assistido nos últimos dias nos mercados de dívida pública. Os sinais de deterioração das contas públicas em vários países, a possibilidade de ocorrerem descidas nos ratings e o facto de ainda não haver consenso dos líderes em relação às características e dimensão do plano contribuem para que as taxas de juro de países como Itália, Espanha e Portugal continuem a ser colocadas sob pressão. Leia mais aqui.

O diabo está nos detalhes

O que está em causa é saber qual é a melhor estratégia europeia para sair da crise. A que convém às economias mais ricas do Norte ou aquela que pode ajudar os países mais vulneráveis do Sul? Mais uma vez, falta a resposta. A análise de Teresa de Sousa está aqui.

Turismo de Portugal cria selo de higiene para ajudar sector a recuperar clientes

O Turismo de Portugal anunciou a criação de um selo distintivo para o sector, que classifica, em inglês, um estabelecimento como sendo “Clean & Safe” (limpo e seguro). Este pode ser requerido, diz este instituto público responsável pela promoção turística, pelos empreendimentos turísticos, empresas de animação turística e agências de viagens “numa altura em que se prepara a retoma do sector”. A notícia está aqui.

IHRU recebeu 900 pedidos de empréstimos para pagamento de rendas

Nos primeiros nove dias, desde que ficou disponível o formulário para pedido de empréstimos para pagamento das rendas, o Instituto de Habitação e Reabilitação urbana (IHRU) recebeu 873 pedidos. O valor global dos apoios solicitados ascende a cerca de 860 mil euros — o que significa, em média, pouco menos de mil euros por pedido. Os dados estão aqui, explicados.

Têxtil e vestuário dizem que apoio do Estado falha em (quase) tudo

As indústrias do têxtil e do vestuário estão insatisfeitas com a máquina do Estado e com as medidas do Governo para lidar com a abrupta quebra económica causada pela pandemia de covid-19. Num inquérito feito a meio deste mês de Abril, pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, os empresários criticam as soluções e o mau funcionamento dos serviços. A excepção à chuva de críticas chama-se layoff simplificado. Leia aqui.

Empresas não podem medir temperatura a trabalhadores

A Comissão Nacional de Protecção de Dados afirma que as empresas não podem medir a temperatura corporal dos trabalhadores. Nem recolher “outra informação relativa à saúde ou a eventuais comportamentos de risco” dos mesmos, porque tal corresponde a tratamento de dados pessoais. Só os próprios trabalhadores ou as autoridades de saúde é que o podem fazer. A notícia sobre o parecer está aqui.

25 de Abril sempre, coronavírus nunca mais

E aqui está análise da secção de política do PÚBLICO à polémica relacionada com as comemorações oficiais do 25 de Abril na Assembleia da República e à gestão política em tempos de pandemia.

Trump sugere injectar lixívia, o que pode matar o coronavírus mas também os doentes

Depois de ter promovido o uso de um medicamento contra a malária, o Presidente norte-americano pediu aos cientistas que investigassem os possíveis benefícios da ingestão ou injecção de desinfectantes no corpo dos pacientes. Leia mais aqui. E aqui, onde verá que depois do estranho pedido, afirmou que estava a ser sarcástico.

Factos e ficção sobre o coronavírus (agora em 11 ilustrações)

Assim que a epidemia da covid-19 começou a alastrar-se pelo mundo, Wei Man Kow fez 17 ilustrações sobre como podíamos proteger-nos do vírus que provoca esta nova doença. Agora voltou ao assunto. Veja e leia aqui.

Bolsonaro questiona recomendações da OMS porque director “não é médico”

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, questionou na quinta-feira as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) face à pandemia do novo coronavírus, pelo facto do seu director-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “não ser médico”. “É como se o presidente da Caixa [instituição financeira brasileira] não fosse alguém da economia. Não tem cabimento”, comparou. Os argumentos estão aqui.

Repudiada pelos EUA, OMS lança iniciativa com líderes europeus e mundiais

A Organização Mundial de Saúde anunciou uma parceria global tendo em vista a aceleração do “desenvolvimento, produção e distribuição equitativa de vacinas, diagnósticos e tratamentos” para a covid-19. A iniciativa conta com o apoio e a cooperação de vários países e líderes europeus e mundiais, incluindo Angela Merkel, Emmanuel Macron, Ursula Von der Leyen, Pedro Sánchez ou António Guterres. Leia mais aqui.